Блогер из Екатеринбурга вышла в финал шоу «Кондитер»

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
Modified Сегодня, 08:42
Updated Сегодня, 08:42
Ксения рассказала, что увлечение кулинарией стало для нее делом жизни. На телеканале она оказалась благодаря своим подписчикам в соцсетях.
На кастинг Ксения принесла необычный торт в виде сундука с сокровищами. Девушка поделилась с Е1 подробностями своего участия в телешоу.
В рамках шоу кулинары со всей страны сражаются за звание лучшего. Победитель забирает миллион рублей. Темой выпуска с екатеринбурженкой стала культура Турции. Девушка сделала торт без бисквита и удивила шеф-повара.
За место в финале с Ксенией сражались еще пять участниц. О торте екатеринбурженки шеф высказался отрицательно, назвав его дешевым и фабричным.
Сама Ксения рассказала, что не слишком огорчена из-за критики. А съемки она все равно запомнит надолго. Также ей уже предложили поучаствовать в шоу «Битва шефов». В эфир оно также выходит на «Пятнице».