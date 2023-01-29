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Published Сегодня, 08:40

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Updated Сегодня, 08:42

Блогер из Екатеринбурга вышла в финал шоу «Кондитер»

29 января 2023, 08:40
Фото: 1MI
В финале шоу «Кондитер» приняла участие блогер из Екатеринбурга Ксения Кабанова. Премьера состоялась на телеканале «Пятница».

Ксения рассказала, что увлечение кулинарией стало для нее делом жизни. На телеканале она оказалась благодаря своим подписчикам в соцсетях.

На кастинг Ксения принесла необычный торт в виде сундука с сокровищами. Девушка поделилась с Е1 подробностями своего участия в телешоу.

В рамках шоу кулинары со всей страны сражаются за звание лучшего. Победитель забирает миллион рублей. Темой выпуска с екатеринбурженкой стала культура Турции. Девушка сделала торт без бисквита и удивила шеф-повара.

За место в финале с Ксенией сражались еще пять участниц. О торте екатеринбурженки шеф высказался отрицательно, назвав его дешевым и фабричным.

Сама Ксения рассказала, что не слишком огорчена из-за критики. А съемки она все равно запомнит надолго. Также ей уже предложили поучаствовать в шоу «Битва шефов». В эфир оно также выходит на «Пятнице».

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Шоу#Телевидение#Кондитер#Финал#Общество#Новости УрФО
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