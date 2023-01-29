TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:14

Published Сегодня, 11:14

Modified Сегодня, 11:16

Updated Сегодня, 11:16

Боец ЧВК «Вагнер» из Серова погиб на СВО

29 января 2023, 11:14
Фото: 1MI
Житель Серова Данила Сальников погиб в зоне спецоперации. Он был бойцом ЧВК «Вагнер».

О произошедшем рассказали в администрации Серовского городского округа. Уточняется, что погиб мужчина, освобождая город Артемовск в ДНР.  

Погибшему было 36 лет. Он закончил девять классов школы-интерната №5, работал в должности сварщика. Похоронят солдата 30 января в 12:00 в ритуальном зале муниципальной похоронной службы «Прощание».

Ранее, 27 января, в Нижнем Тагиле состоялись похороны бойца Илья Скакуна. Он работал на «Уралвагонзаводе» в должности инженера-конструктора. Он любил музыку и много играл на гитаре.

Похороны погибшего на СВО Ильи Скакуна прошли в Нижнем Тагиле 27 января
Узнать подробнее
Читайте также:
«Не верится, что нет Артема»: старший стрелок из Свердловской области погиб на СВО«Вернули прямо в День рождения»: строитель из Свердловской области погиб на СВООт кровопотери после ранения на СВО погиб 31-летний житель Новоуральска
#Елена Озерова#Погиб#Спецоперация#ЧВК "Вагнер"#Погибшие#Происшествия#Операция на Украине#Новости УрФО
Подпишитесь
Похороны погибшего на СВО Ильи Скакуна прошли в Нижнем Тагиле 27 января
27 января 15:12
В Нижнем Тагиле простились с погибшим на СВО бойцом ЧВК «Вагнер» Дмитрием Афанасьевым
27 января 11:15
Тагильчане возмущены выходкой хулиганки, пнувшей в лицо девочке в школьном туалете
Вчера, 08:06
Прогулки по Нижнему Тагилу. ГГМ: от Фотеево до Уральского проспекта
Сегодня, 12:45
Абдулкадыров: детская преступность в Нижнем Тагиле снизилась почти на 20%
Вчера, 06:58
Средняя зарплата в Свердловской области достигла 56,7 тысячи рублей
Вчера, 06:10