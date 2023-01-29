Боец ЧВК «Вагнер» из Серова погиб на СВО

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
О произошедшем рассказали в администрации Серовского городского округа. Уточняется, что погиб мужчина, освобождая город Артемовск в ДНР.
Погибшему было 36 лет. Он закончил девять классов школы-интерната №5, работал в должности сварщика. Похоронят солдата 30 января в 12:00 в ритуальном зале муниципальной похоронной службы «Прощание».
Ранее, 27 января, в Нижнем Тагиле состоялись похороны бойца Илья Скакуна. Он работал на «Уралвагонзаводе» в должности инженера-конструктора. Он любил музыку и много играл на гитаре.