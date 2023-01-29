Два человека погибли в массовом ДТП под Нижним Тагилом

Предварительно известно, что 53-летний водитель автомобиля Renault, совершая обгон, не убедился в безопасности и врезался в Mersedes. От удара с ним автомобиль отбросило на отбойник. После этого легковой автомобиль развернуло, произошло столкновение с машиной Skoda и грузовиком Hongyan.