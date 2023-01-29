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Два человека погибли в массовом ДТП под Нижним Тагилом

29 января 2023, 07:07
Фото: Госавтоинспекция ГУ МВД России по Свердловской области
На трассе Екатеринбург-Серов под Нижним Тагилом произошла авария, в результате которой два человека погибли и еще два получили травмы.

После аварии сотрудники ГАИ временно ограничили движение на 149 км данной автодороги. Там машины отправляли в объезд через город. На месте трудились все экстренные службы. Об этом сообщает пресс-служба Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области.

Фото: Госавтоинспекция ГУ МВД России по Свердловской области

Предварительно известно, что 53-летний водитель автомобиля Renault, совершая обгон, не убедился в безопасности и врезался в Mersedes. От удара с ним автомобиль отбросило на отбойник. После этого легковой автомобиль развернуло, произошло столкновение с машиной Skoda и грузовиком Hongyan.

В результате столкновения погибли водители 49-летняя женщина-пассажир машины Renault. Еще двое, водитель и пассажир Skoda, травмировались и были отвезены в медучреждение.

Погибшие жили в городе Урай Ханты-Мансийского автономного округа, а травмированные - жители города Лысьва Пермского края. 

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#Елена Озерова#Екатеринбург#ДТП#Смертельное дтп#Массовое дтп#Погибшие#Происшествия#Новости УрФО
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