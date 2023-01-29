Два человека погибли в массовом ДТП под Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
После аварии сотрудники ГАИ временно ограничили движение на 149 км данной автодороги. Там машины отправляли в объезд через город. На месте трудились все экстренные службы. Об этом сообщает пресс-служба Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области.
Предварительно известно, что 53-летний водитель автомобиля Renault, совершая обгон, не убедился в безопасности и врезался в Mersedes. От удара с ним автомобиль отбросило на отбойник. После этого легковой автомобиль развернуло, произошло столкновение с машиной Skoda и грузовиком Hongyan.
В результате столкновения погибли водители 49-летняя женщина-пассажир машины Renault. Еще двое, водитель и пассажир Skoda, травмировались и были отвезены в медучреждение.
Погибшие жили в городе Урай Ханты-Мансийского автономного округа, а травмированные - жители города Лысьва Пермского края.