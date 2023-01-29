Двое детей пострадали в аварии под Красноуральском

Женщина-водитель пояснила, что она ехала детьми в другой город, в какой-то момент машину стало заносить. Тогда дети начали кричать и она экстренно затормозила, включила аварийку и спросила у ребят, все ли у них в порядке. В этот момент она почувствовала удар о заднюю часть машины.