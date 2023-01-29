Двое детей пострадали в аварии под Красноуральском

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
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Updated Сегодня, 07:32
Предварительно известно, что 64-летний водитель автомобиля ВАЗ ехал в Верхнюю Туру. Он не выдержал безопасную дистанцию до машины Renault под управлением 33-летней женщины. Они столкнулись, сообщает Госавтоинспекция ГУ МВД России по Свердловской области.
В результате два пассажира Renault пострадали. Это 11-летняя девочка и 6-летний мальчик. Травмы получила и 60-летняя пассажирка ВАЗа.
Дети на момент аварии сидели сзади. Младший ребенок был в детском кресле, к тому же все были пристегнуты.
Женщина-водитель пояснила, что она ехала детьми в другой город, в какой-то момент машину стало заносить. Тогда дети начали кричать и она экстренно затормозила, включила аварийку и спросила у ребят, все ли у них в порядке. В этот момент она почувствовала удар о заднюю часть машины.
Оба водителя не были пьяны. На автомобилиста на отечественном авто составили протокол об административном правонарушении.