TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:30

Published Сегодня, 07:30

Modified Сегодня, 07:32

Updated Сегодня, 07:32

Двое детей пострадали в аварии под Красноуральском

29 января 2023, 07:30
Фото: Госавтоинспекция ГУ МВД России по Свердловской области
Двое детей пострадали в ДТП под Красноуральском. Авария случилась 28 января примерно в 12.00 на 2 км автодороги подъезда к Красноуральску от автодороги Верхняя Тура — Красноуральск.

Предварительно известно, что 64-летний водитель автомобиля ВАЗ ехал в Верхнюю Туру. Он не выдержал безопасную дистанцию до машины Renault под управлением 33-летней женщины. Они столкнулись, сообщает Госавтоинспекция ГУ МВД России по Свердловской области.

Фото: Госавтоинспекция ГУ МВД России по Свердловской области

В результате два пассажира Renault пострадали. Это 11-летняя девочка и 6-летний мальчик. Травмы получила и 60-летняя пассажирка ВАЗа. 

Дети на момент аварии сидели сзади. Младший ребенок был в детском кресле, к тому же все были пристегнуты.

Женщина-водитель пояснила, что она ехала детьми в другой город, в какой-то момент машину стало заносить. Тогда дети начали кричать и она экстренно затормозила, включила аварийку и спросила у ребят, все ли у них в порядке. В этот момент она почувствовала удар о заднюю часть машины.

Оба водителя не были пьяны. На автомобилиста на отечественном авто составили протокол об административном правонарушении.

Два человека погибли в массовом ДТП под Нижним Тагилом
Узнать подробнее
Читайте также:
Три брата пострадали в ДТП с иномаркой в ЕкатеринбургеСуд вынес приговор водителю за гибель в ДТП актрис из ПервоуральскаВодителя ослепило солнце: смертельное ДТП произошло на свердловской трассе
#Дети#ДТП с участием детей#Авария#Трасса#Происшествия#Новости УрФО#Елена Озерова
Подпишитесь
Похороны погибшего на СВО Ильи Скакуна прошли в Нижнем Тагиле 27 января
27 января 15:12
В Нижнем Тагиле простились с погибшим на СВО бойцом ЧВК «Вагнер» Дмитрием Афанасьевым
27 января 11:15
Тагильчане возмущены выходкой хулиганки, пнувшей в лицо девочке в школьном туалете
Вчера, 08:06
Овощи снова взлетели в цене в Свердловской области
27 января 11:54
Абдулкадыров: детская преступность в Нижнем Тагиле снизилась почти на 20%
Вчера, 06:58
Средняя зарплата в Свердловской области достигла 56,7 тысячи рублей
Вчера, 06:10