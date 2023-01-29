Лиса бросилась под колеса автомобиля в Екатеринбурге

Очевидцы отмечают, что в пасти у зверька была какая-то добыча, пишет Е1. В тот момент, когда животное заметило, что его снимают на видео, оно пролезло через дорожное ограждение. После лиса перебежала через дорогу, где в этот момент ехала машина.