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Posted Сегодня, 10:58

Published Сегодня, 10:58

Modified Сегодня, 11:00

Updated Сегодня, 11:00

Лиса бросилась под колеса автомобиля в Екатеринбурге

29 января 2023, 10:58
Фото: 1MI
В Академическом районе Екатеринбурга вновь обнаружена лиса. Животное бросилось под машину. Авария чуть не произошла в районе ТЦ «Лента».

Очевидцы отмечают, что в пасти у зверька была какая-то добыча, пишет Е1. В тот момент, когда животное заметило, что его снимают на видео, оно пролезло через дорожное ограждение. После лиса перебежала через дорогу, где в этот момент ехала машина.

Водитель экстренно затормозил и стал сигналить. Лиса испугалась, кинулась в сторону, и все же сумела перебежать через дорогу.

Подобное уже было в Академическом районе Екатеринбурга в ноябре прошлого года. Еще тогда специалисты отмечали, что подходить близко к диким животным опасно для жизни и здоровья.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Лиса#Дорога#Автомобиль#Происшествия#Новости УрФО
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