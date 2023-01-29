Лиса бросилась под колеса автомобиля в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 11:00
Updated Сегодня, 11:00
Очевидцы отмечают, что в пасти у зверька была какая-то добыча, пишет Е1. В тот момент, когда животное заметило, что его снимают на видео, оно пролезло через дорожное ограждение. После лиса перебежала через дорогу, где в этот момент ехала машина.
Водитель экстренно затормозил и стал сигналить. Лиса испугалась, кинулась в сторону, и все же сумела перебежать через дорогу.
Подобное уже было в Академическом районе Екатеринбурга в ноябре прошлого года. Еще тогда специалисты отмечали, что подходить близко к диким животным опасно для жизни и здоровья.