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Published Сегодня, 06:26

Modified Сегодня, 06:28

Updated Сегодня, 06:28

Обязательная вакцинация животных объявлена в двух районах Екатеринбурга

29 января 2023, 06:26
Фото: 1MI
В двух районах, а также в Полевском объявили обязательную вакцинацию домашних животных. Причина – нахождение бешенства у бродячего пса. В Екатеринбурге это Верх-Исетский и Чкаловский районы.

Вышеуказанные районы признали неблагополучными по данному показателю. Таким образом, хозяевам животных нужно будет прививать кошек, собак, коз, овец, коров, лошадей и других. Об этом сообщает Управление ветеринарии Екатеринбурга.

Бесплатно вакцинировать своих питомцев можно каждый день с 09:00 до 17:00 по адресам Красноуральская, 2 и переулок Дунитовый, 42 в Екатеринбурге. В Полевском сделать это можно на Челюскинцев, 44 и Листопрокатчиков, 1.

Карантин по бешенству продлится до 16 марта 2023 года.

Карантин по бешенству введен в двух районах Екатеринбурга
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#Елена Озерова#Вакцинация#Прививки#Бешенство#Животные#Общество#Новости УрФО#Екатеринбург
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