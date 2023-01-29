Обязательная вакцинация животных объявлена в двух районах Екатеринбурга

Бесплатно вакцинировать своих питомцев можно каждый день с 09:00 до 17:00 по адресам Красноуральская, 2 и переулок Дунитовый, 42 в Екатеринбурге. В Полевском сделать это можно на Челюскинцев, 44 и Листопрокатчиков, 1.