Прогулки по Нижнему Тагилу. ГГМ: от Фотеево до Уральского проспекта

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
Его предшественниками с богатой древней историей были Старая Гальянка, Горбуново и Фотеево.
Благодаря археологическим раскопкам на Горбуновском торфянике удалось выяснить, что люди там жили несколько тысячелетий назад. А на Старой Гальянке первыми поселениями ещё в 17 веке были деревни Патраково и Плешково, расположенные в границах нынешних улиц Гаева и Коммуны.
Не менее древняя история деревни Фотеево, названной так по имени основателя поселения Фотея Гаева, жителя Краснопольской слободы. В архивных документах деревня по левому берегу реки Тагил упоминается ещё в 1671 году. По-видимому, это было первое русское поселение в черте нынешнего Нижнего Тагила.
Основатели деревни Гаёвы были людьми предприимчивыми, одними из первых начали осваивать богатства горы Магнитной (Высокой), а позже стали мастеровыми на Демидовском заводе. Фотеево же со временем выросло от заимки до большой деревни, населённой староверами. Рядом, недалеко от нынешнего гипермаркета «Лента», было кладбище староверов. Напоминая о прошлом, осталась и улица Вторая Фотеевская, на которой нынче располагается конно-спортивный клуб «Уралец». Рядом, на Корабельном мысу, самом узком месте Нижнетагильского пруда, в 2022 году был построен мост, о котором мечтали многие поколения тагильчан, начиная с Фотия Гаева.
Попытки построить мост были и раньше. Ещё в начале 20-х годов 19 века заводовладельцу Николаю Никитичу Демидову был представлен проект моста через пруд. Реализация идеи позволила бы направлять обозы с железом не в объезд пруда, а по мосту на Невьянский тракт. Но Н. Н. Демидов отклонил это предложение. Всё новые идеи по строительству моста возникали и в советские времена, но средства на строительство, увы, не выделялись.
Со временем резко вырос автотранспортный поток, назрела необходимость в реконструкции «демидовской» плотины на улице Челюскинцев. Её реконструкция, требовала строительства автотранспортного дублёра, нового моста. Средства на строительство были выделены. Благодаря новым строительным технологиям мост построили быстро, к Дню города-2022 — к 300-летнему юбилею Нижнего Тагила.
С удовольствием прошелся по тротуару моста, длина которого 434 метра. Четыре полосы для автотранспорта, остановочные пункты для общественного транспорта, ноу-хау— полусферы для освещения моста в тёмное время суток. Благодаря подсветке, цветовым эффектам мост смотрится особенно красиво. Впечатляет и панорама с моста на ГГМ, на Уральский проспект, который сильно изменился за последние годы.
К построенным многоэтажкам на Уральском проспекте добавился с нечетной стороны ФОК «Президентский». Назван он так потому, что построен по поручению Президента России Владимира Путина после его встречи с тагильчанами в 2013 году.
Современный физкультурно-спортивный комплекс построили за рекордно короткие сроки: от закладки фундамента до завершения отделочных работ прошло чуть меньше года. Президент побывал в «Президентском», встретился со спортсменами, пожелал им новых спортивных успехов, оставил памятную надпись.
В уникальном спортивном сооружении, включающем в себя универсальный игровой зал, плавательный бассейн, крытый каток с искусственным льдом, занимаются более тысячи детей и взрослых. В нем проводятся соревнования от городского до всероссийского уровня.
Ещё один социально-значимый объект на нечётной стороне проспекта — Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр имени В. В. Тетюхина — принял первых пациентов в августе 2014 года. Что примечательно: первоначально для строительства ортопедического центра была выбрана Верхняя Салда, но местный объект оказался непригодным для современной клиники. Площадка для строительства нашлась в экологически чистом районе Нижнего Тагила.
Ортопедический центр спроектировали с учетом лучших достижений немецких и отечественных клиник, оснастили самым передовым диагностическим, лечебным, хирургическим и реабилитационным оборудованием. Это стало результатом государственно-частного партнерства, инициативы мецената, инвестора Владислава Валентиновича Тетюхина.
За современным госпиталем — коллективный сад № 9 НТМК. Вдоль пруда протянулась, напоминая о прошлом, Первая Фотеевская улица. А рядом поля, места для новой перспективной застройки жильём и объектами соцкультбыта.