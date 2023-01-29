Прогулки по Нижнему Тагилу. ГГМ: от Фотеево до Уральского проспекта

Основатели деревни Гаёвы были людьми предприимчивыми, одними из первых начали осваивать богатства горы Магнитной (Высокой), а позже стали мастеровыми на Демидовском заводе. Фотеево же со временем выросло от заимки до большой деревни, населённой староверами. Рядом, недалеко от нынешнего гипермаркета «Лента», было кладбище староверов. Напоминая о прошлом, осталась и улица Вторая Фотеевская, на которой нынче располагается конно-спортивный клуб «Уралец». Рядом, на Корабельном мысу, самом узком месте Нижнетагильского пруда, в 2022 году был построен мост, о котором мечтали многие поколения тагильчан, начиная с Фотия Гаева.