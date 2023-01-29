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Posted Сегодня, 11:43

Published Сегодня, 11:43

Modified Сегодня, 11:45

Updated Сегодня, 11:45

Семья из Югры погибла в ДТП с фурами на выезде из Нижнего Тагила

29 января 2023, 11:43
Фото: Управление ГИБДД по Свердловской области
Два человека погибли во время ДТП, которое произошло на выезде из Нижнего Тагила. Из-за произошедшего дорога временна была перекрыта.

Трагедия произошла 28 января в 21:15 около заправки «Уралконтрактнефть». 54-летний водитель на машине марки Renault ехал по направлению в Екатеринбурга. В какой-то момент он решил совершить обгон и выехал на встречку.

Там легковушка столкнулась с грузовиком Mercedes-Benz. После машина врезалась еще и в Škoda Fabia и фуру Hunogam. Машины перекрыли трассу. Нормализовать ситуацию удалось только к 4 часам утра, сообщают «Все новости».

В результате происшествия скончался водитель машины Renault и его 49-летняя супруга. Семья родом из города Урай Ханты-Мансийского автономного округа. Из машины их тела извлекали спасатели.

С собой супруги везли кошку, которая чудом выжила. Животное отвезли в отдел ГИБДД в Нижнем Тагиле. Кошка даже не травмировалась. Из отделения животное передали родственникам погибших.

В машине Škoda пострадала 49-летняя пассажирка. У нее перелом предплечья.

На водителей грузовиков составлены протоколы за нарушения правил использования тахографа. Теперь следователи разбираются в причинах ДТП.

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#Елена Озерова#Нижний Тагил#ДТП#Авария#Трасса#Погибли#Массовое дтп#Смертельное дтп#Происшествия
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