TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:51

Published Сегодня, 10:51

Modified Сегодня, 10:53

Updated Сегодня, 10:53

Сфинкс застрял в вентиляции в Екатеринбурге

29 января 2023, 10:51
Фото: «Зооспас»

Кошка застряла в вентиляционной шахте в Екатеринбурге

Кота, который застрял в вентиляционной шахте, спас волонтер из Екатеринбурга Евгений Зенков. Он доброволец из «Зооспаса».

По словам Евгения, ему пришлось развернуть целую спасательную операцию, ведь случай был непростой, сообщает «Зооспас».

Известно, что сперва кошка выбежала в подъезд и забралась на технический этаж. Через несколько часов ее хозяйка услышала крики животного, которые раздавались из вентиляционных шахт.

Фото: «Зооспас»

Прибывшие спасатели узнали, что животное находится в узком круглом канале. Поэтому для работы было очень мало места.

Сперва Евгений спустил камеру и увидел, что кошка застряла вниз головой.Если бы она просидела там еще немного, то умерла бы из-за нарушения кровообращения.

Еще одну опасность представляло то, что упавшая кошка породы сфинкс. Существовала угроза замерзания животного, так как у нее совсем нет шерсти.

Времени у волонтеров было мало. Они просунули в углубление удочку и обхватили кошку удавкой за туловище. Питомец отделался порезами и ссадинами.

Две кошки и шпиц сгорели заживо в квартире в Екатеринбурге
Узнать подробнее
Читайте также:
Женщина пыталась спасти свою собаку и попала под поезд в Каменске-Уральском«У кошки весь бок в крови». В Михайловске кошек расстреливают на улице
#Екатеринбург#Кошка#Вентиляция#Спасатель#Происшествия#Новости УрФО#Елена Озерова
Подпишитесь
Похороны погибшего на СВО Ильи Скакуна прошли в Нижнем Тагиле 27 января
27 января 15:12
В Нижнем Тагиле простились с погибшим на СВО бойцом ЧВК «Вагнер» Дмитрием Афанасьевым
27 января 11:15
Тагильчане возмущены выходкой хулиганки, пнувшей в лицо девочке в школьном туалете
Вчера, 08:06
Прогулки по Нижнему Тагилу. ГГМ: от Фотеево до Уральского проспекта
Сегодня, 12:45
Абдулкадыров: детская преступность в Нижнем Тагиле снизилась почти на 20%
Вчера, 06:58
Средняя зарплата в Свердловской области достигла 56,7 тысячи рублей
Вчера, 06:10