Сфинкс застрял в вентиляции в Екатеринбурге

Еще одну опасность представляло то, что упавшая кошка породы сфинкс. Существовала угроза замерзания животного, так как у нее совсем нет шерсти.



Времени у волонтеров было мало. Они просунули в углубление удочку и обхватили кошку удавкой за туловище. Питомец отделался порезами и ссадинами.