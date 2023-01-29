Сфинкс застрял в вентиляции в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
По словам Евгения, ему пришлось развернуть целую спасательную операцию, ведь случай был непростой, сообщает «Зооспас».
Известно, что сперва кошка выбежала в подъезд и забралась на технический этаж. Через несколько часов ее хозяйка услышала крики животного, которые раздавались из вентиляционных шахт.
Прибывшие спасатели узнали, что животное находится в узком круглом канале. Поэтому для работы было очень мало места.
Сперва Евгений спустил камеру и увидел, что кошка застряла вниз головой.Если бы она просидела там еще немного, то умерла бы из-за нарушения кровообращения.
Еще одну опасность представляло то, что упавшая кошка породы сфинкс. Существовала угроза замерзания животного, так как у нее совсем нет шерсти.
Времени у волонтеров было мало. Они просунули в углубление удочку и обхватили кошку удавкой за туловище. Питомец отделался порезами и ссадинами.