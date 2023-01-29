TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:49

Published Сегодня, 09:49

Modified Сегодня, 09:51

Updated Сегодня, 09:51

Спасатели вытащили из иномарки пострадавших в ДТП под Нижним Тагилом

29 января 2023, 09:49
Фото: Центр защиты населения
Под Нижним Тагилом спасатели вытащили из иномарки, попавшей в ДТП в районе Капасихи, пострадавших граждан.

Авария произошла в утреннее время 29 января. Предварительно известно, что водитель машины Volkswagen Polo не справился с управлением и съехал с дорожного полотна, после чего опрокинулся на обочине. Об этом сообщает Центр защиты населения.

Фото: Центр защиты населения

Прибывшим на место ДТП спасателям пришлось вытаскивать из салона автомобиля пострадавших людей, так как самостоятельно выбраться они не могли. Также спасатели провели противопожарные мероприятия.

Два человека погибли в массовом ДТП под Нижним Тагилом
Узнать подробнее
Читайте также:
Три брата пострадали в ДТП с иномаркой в ЕкатеринбургеСуд вынес приговор водителю за гибель в ДТП актрис из ПервоуральскаВ ДТП на трассе под Кушвой погиб водитель
#Елена Озерова#Нижний Тагил#ДТП#Авария#Спасатели
Подпишитесь
Похороны погибшего на СВО Ильи Скакуна прошли в Нижнем Тагиле 27 января
27 января 15:12
В Нижнем Тагиле простились с погибшим на СВО бойцом ЧВК «Вагнер» Дмитрием Афанасьевым
27 января 11:15
Тагильчане возмущены выходкой хулиганки, пнувшей в лицо девочке в школьном туалете
Вчера, 08:06
Прогулки по Нижнему Тагилу. ГГМ: от Фотеево до Уральского проспекта
Сегодня, 12:45
Абдулкадыров: детская преступность в Нижнем Тагиле снизилась почти на 20%
Вчера, 06:58
Средняя зарплата в Свердловской области достигла 56,7 тысячи рублей
Вчера, 06:10