Спасатели вытащили из иномарки пострадавших в ДТП под Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
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Updated Сегодня, 09:51
Авария произошла в утреннее время 29 января. Предварительно известно, что водитель машины Volkswagen Polo не справился с управлением и съехал с дорожного полотна, после чего опрокинулся на обочине. Об этом сообщает Центр защиты населения.
Прибывшим на место ДТП спасателям пришлось вытаскивать из салона автомобиля пострадавших людей, так как самостоятельно выбраться они не могли. Также спасатели провели противопожарные мероприятия.