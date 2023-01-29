Три брата пострадали в ДТП с иномаркой в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
Девушка ехала за рулем автомобиля Chevrolet Aveo. Она выехала на красный сигнал светофора, в результате чего четыре человека оказались под колесами ее машины.
По словам очевидцев, девушка резко повернула, чтобы избежать столкновения с другой машиной, потеряла управление и вылетела на тротуар, пишет «КП-Екатеринбург».
Там находились четверо мужчин. Один человек от удара упал на капот, и пробил лобовое в стекло, - добавили очевидцы.
На месте аварии работали инспекторы ГИБДД. Четверых пострадавших мужчин на двух машинах скорой помощи увезли в медучреждение. Отмечается, что трем пострадавшим братьям 17, 19 и 20 лет. Возраст четвертого пострадавшего выясняется.
Предварительно известно, что у братьев переломы. По словам их родителей, юноши просто вышли прогуляться по улице.