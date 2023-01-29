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Posted Сегодня, 06:25

Published Сегодня, 06:25

Modified Сегодня, 06:27

Updated Сегодня, 06:27

Три брата пострадали в ДТП с иномаркой в Екатеринбурге

29 января 2023, 06:25
Фото: 1MI

Четыре человека пострадали в ДТП с иномаркой в Екатеринбурге

В Екатеринбурге иномарка сбила четырех человек. В числе пострадавших оказались три брата. ЧП произошло в вечернее время 28 января.

Девушка ехала за рулем автомобиля Chevrolet Aveo. Она выехала на красный сигнал светофора, в результате чего четыре человека оказались под колесами ее машины.

По словам очевидцев, девушка резко повернула, чтобы избежать столкновения с другой машиной, потеряла управление и вылетела на тротуар, пишет «КП-Екатеринбург».

Там находились четверо мужчин. Один человек от удара упал на капот, и пробил лобовое в стекло, - добавили очевидцы.

На месте аварии работали инспекторы ГИБДД. Четверых пострадавших мужчин на двух машинах скорой помощи увезли в медучреждение. Отмечается, что трем пострадавшим братьям 17, 19 и 20 лет. Возраст четвертого пострадавшего выясняется.

Предварительно известно, что у братьев переломы. По словам их родителей, юноши просто вышли прогуляться по улице.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#ДТП#Происшествия#Авария#Светофор#Братья#Новости УрФО
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