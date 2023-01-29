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Posted Сегодня, 06:19

Published Сегодня, 06:19

Modified Сегодня, 06:21

Updated Сегодня, 06:21

Житель Нижнего Тагила ограбил бар и попал на записи камер видеонаблюдения

29 января 2023, 06:19
Фото: "ЧП Нижний Тагил"
На камерах видеонаблюдения засветился вор, ограбивший бар в Нижнем Тагиле. Мужчина унес с собой выручку заведения в размере 14,5 тысячи рублей.

ЧП произошло в баре «День-ночь» в воскресенье, 22 января. Заведение находится на Ленинградском проспекте, рассказал хозяин заведения сообществу «ЧП Нижний Тагил».

Мужчина попросил всех тех, кто знает мужчину с фотографии, позвонить в полицию. Также он обратился и к самому вору, сказав, что он может добровольно вернуть все украденные деньги.

В полиции по факту ограбления уже проводят проверку. По ее окончании будет принято решение.

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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Вор#Ограбление#Камера#Бар#Происшествия
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