Житель Нижнего Тагила ограбил бар и попал на записи камер видеонаблюдения

Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
Modified Сегодня, 06:21
Updated Сегодня, 06:21
ЧП произошло в баре «День-ночь» в воскресенье, 22 января. Заведение находится на Ленинградском проспекте, рассказал хозяин заведения сообществу «ЧП Нижний Тагил».
Мужчина попросил всех тех, кто знает мужчину с фотографии, позвонить в полицию. Также он обратился и к самому вору, сказав, что он может добровольно вернуть все украденные деньги.
В полиции по факту ограбления уже проводят проверку. По ее окончании будет принято решение.