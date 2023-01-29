Жители Тагила обсуждают ЧП с избиением в школе, а екатеринбурженка наняла киллера

Жители Нижнего Тагила активно обсуждают видео, на котором семиклассница Лена пинает жертву по лицу в школьном туалете. После ЧП в школу №33 нагрянули проверяющие, а пользователи написали, что Елена и до этого стояла на учете в ПДН после случая с отравлением алкоголем прямо возле своего дома.