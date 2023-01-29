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Жители Тагила обсуждают ЧП с избиением в школе, а екатеринбурженка наняла киллера

29 января 2023, 11:56
Фото: 1MI
Жители Тагила обсуждают ЧП с избиением в школе, а екатеринбурженка наняла киллера для убийства бизнесмена. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 19 января.

Жители Нижнего Тагила активно обсуждают видео, на котором семиклассница Лена пинает жертву по лицу в школьном туалете. После ЧП в школу №33 нагрянули проверяющие, а пользователи написали, что Елена и до этого стояла на учете в ПДН после случая с отравлением алкоголем прямо возле своего дома.

Тагильчане возмущены выходкой хулиганки, пнувшей в лицо девочке в школьном туалете
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В 2022 году 803 подростка находились под наблюдением сотрудников полиции. По словам главы МУ МВД «Нижнетагильское» Ибрагима Абдулкадырова, детская преступность снизилась на 17,4%, еще на 40,5% стало меньше преступлений, совершенных несовершеннолетними в составе групп.

Абдулкадыров: детская преступность в Нижнем Тагиле снизилась почти на 20%
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Теплая погода без снега прогнозируется в Нижнем Тагиле в начале февраля. При этом в городе ожидаются магнитные бури. Ветер может достичь 11 метров в секунду. В последние дни января среднесуточные температуры составят от -7 до -9 градусов.

Магнитные бури ожидаются в Нижнем Тагиле в начале февраля
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Жительница Екатеринбурга сняла видео, в котором сообщила, что ищет киллера для убийства бизнесмена. Ролик она разместила в соцсетях. На видео женщина говорит, что готова заплатить за убийство некоего Бориса Васильевича. Она даже рассказала о способе расправы с ним.

Жительница Екатеринбурга ищет киллера для убийства бизнесмена
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Стало известно об еще одном случае, когда часть отломившегося катетера осталась в сердце младенца в Екатеринбурге. Мама ребенка рассказала, что девочка родилась недоношенной в апреле 2022 года и ее положили в реанимацию. Медики сообщили матери, что в вене ребенка остался кусок отломившегося катетера, который дошел до сердца.

Катетер остался в сердце еще одного младенца в Екатеринбурге
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