Жители Тагила обсуждают ЧП с избиением в школе, а екатеринбурженка наняла киллера

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
Жители Нижнего Тагила активно обсуждают видео, на котором семиклассница Лена пинает жертву по лицу в школьном туалете. После ЧП в школу №33 нагрянули проверяющие, а пользователи написали, что Елена и до этого стояла на учете в ПДН после случая с отравлением алкоголем прямо возле своего дома.
В 2022 году 803 подростка находились под наблюдением сотрудников полиции. По словам главы МУ МВД «Нижнетагильское» Ибрагима Абдулкадырова, детская преступность снизилась на 17,4%, еще на 40,5% стало меньше преступлений, совершенных несовершеннолетними в составе групп.
Теплая погода без снега прогнозируется в Нижнем Тагиле в начале февраля. При этом в городе ожидаются магнитные бури. Ветер может достичь 11 метров в секунду. В последние дни января среднесуточные температуры составят от -7 до -9 градусов.
Жительница Екатеринбурга сняла видео, в котором сообщила, что ищет киллера для убийства бизнесмена. Ролик она разместила в соцсетях. На видео женщина говорит, что готова заплатить за убийство некоего Бориса Васильевича. Она даже рассказала о способе расправы с ним.
Стало известно об еще одном случае, когда часть отломившегося катетера осталась в сердце младенца в Екатеринбурге. Мама ребенка рассказала, что девочка родилась недоношенной в апреле 2022 года и ее положили в реанимацию. Медики сообщили матери, что в вене ребенка остался кусок отломившегося катетера, который дошел до сердца.