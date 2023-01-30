11-летний мальчик в черном комбинезоне пропал в Екатеринбурге

Ранее в Полевском пропали две школьницы. Девушки самостоятельно связались с сотрудником ПДН и сделали запрос на то, чтобы их забрали. Свой поступок несовершеннолетние обосновали тем, что «просто хотели погулять». Девочки заявили, что их никто не обижал. Юных свердловчанок доставили к полицейским, также туда вызвали опекуна и представителя центра социальной помощи. Состоялась беседа.