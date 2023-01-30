11-летний мальчик в черном комбинезоне пропал в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 04:11
Published Сегодня, 04:11
Modified Сегодня, 04:13
Updated Сегодня, 04:13
В ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт» сказано, что рост юноши составляет 1 метр 35 сантиметров, у него нормальное телосложение, черные волосы и карие глаза. Близкие школьника вспомнили, что в день пропажи несовершеннолетний свердловчанин мог быть одет в серые куртку и шапку темного оттенка, черный комбинезон, такого же цвета ботинки, а также коричневый шарф.
Жителей Екатеринбурга призывают в случае получения информации о геопозиции Нурислама передать данные правоохранителям или добровольцам по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.
Ранее в Полевском пропали две школьницы. Девушки самостоятельно связались с сотрудником ПДН и сделали запрос на то, чтобы их забрали. Свой поступок несовершеннолетние обосновали тем, что «просто хотели погулять». Девочки заявили, что их никто не обижал. Юных свердловчанок доставили к полицейским, также туда вызвали опекуна и представителя центра социальной помощи. Состоялась беседа.