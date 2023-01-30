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Posted Сегодня, 04:11

Published Сегодня, 04:11

Modified Сегодня, 04:13

Updated Сегодня, 04:13

11-летний мальчик в черном комбинезоне пропал в Екатеринбурге

30 января 2023, 04:11
Фото: 1MI
Мальчику 11 лет, его имя — Нурислам Адылжанов. В последний раз об его местоположении было известно 28 января. Сейчас ребенка разыскивают волонтеры и полицейские в Екатеринбурге.
Фото: ЛизаАлерт

В ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт» сказано, что рост юноши составляет 1 метр 35 сантиметров, у него нормальное телосложение, черные волосы и карие глаза. Близкие школьника вспомнили, что в день пропажи несовершеннолетний свердловчанин мог быть одет в серые куртку и шапку темного оттенка, черный комбинезон, такого же цвета ботинки, а также коричневый шарф.

Жителей Екатеринбурга призывают в случае получения информации о геопозиции Нурислама передать данные правоохранителям или добровольцам по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

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Ранее в Полевском пропали две школьницы. Девушки самостоятельно связались с сотрудником ПДН и сделали запрос на то, чтобы их забрали. Свой поступок несовершеннолетние обосновали тем, что «просто хотели погулять». Девочки заявили, что их никто не обижал. Юных свердловчанок доставили к полицейским, также туда вызвали опекуна и представителя центра социальной помощи. Состоялась беседа.

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#Анна Варнакина#Екатеринбург#Происшествия#Дети#Пропал#Пропал ребенок#Лиза алерт
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