69-летняя женщина скончалась после пожара в квартире в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 14:24
Published Сегодня, 14:24
Modified Сегодня, 14:26
Updated Сегодня, 14:26
ЧП случилось 27 января примерно в 14.09. Горела квартира на третьем этаже дома №5 по ул. Володарского. Об этом сообщает Отдел надзорной деятельности.
Огнеборцы нашли в квартире хозяйку жилья. 69-летняя женщина отравилась угарным газом, в тяжелом состоянии ее отвезли в больницу, где она скончалась.
Предварительно установлено, что пожар начался из-за аварийного режима электрооборудования. До приезда спасателей 10 человек самостоятельно эвакуировались из дома. Среди них было двое детей.