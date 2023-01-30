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Published Сегодня, 14:24

Modified Сегодня, 14:26

Updated Сегодня, 14:26

69-летняя женщина скончалась после пожара в квартире в Нижнем Тагиле

30 января 2023, 14:24
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле хозяйка горящей квартиры отравилась продуктами горения и скончалась в больнице.

ЧП случилось 27 января примерно в 14.09. Горела квартира на третьем этаже дома №5 по ул. Володарского. Об этом сообщает Отдел надзорной деятельности.

Огнеборцы нашли в квартире хозяйку жилья. 69-летняя женщина отравилась угарным газом, в тяжелом состоянии ее отвезли в больницу, где она скончалась.

Предварительно установлено, что пожар начался из-за аварийного режима электрооборудования. До приезда спасателей 10 человек самостоятельно эвакуировались из дома. Среди них было двое детей.

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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Пожар#Пенсионерка#Угарный газ#Больница#Происшествия
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