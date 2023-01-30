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Posted Сегодня, 11:59

Published Сегодня, 11:59

Modified Сегодня, 12:09

Updated Сегодня, 12:09

Бизнесмен из Нижнего Тагила задержан за границей из-за санкций

30 января 2023, 11:59
Фото: 1MI
Бизнесмена из Нижнего Тагила задержали за границей. Он отправлялся на отдых с семьей.

Поводом стало то, что фирма предпринимателя помогла оборонному предприятию с оборудованием. О произошедшем рассказал на встрече с журналистами президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин, сообщает Ура.ру.

Главу предприятия обвинили в том, что он нарушает европейские законы. Поэтому его арестовали. После его удалось вызволить из тюрьмы при помощи консульской группы.

Беседин добавил, что лучше не персонифицировать такие вещи, как помощь военным на СВО.

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#Елена Озерова#Санкции#Бизнесмен#Задержание#Спецоперация#Операция на Украине#Политика#Новости УрФО#Нижний Тагил
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