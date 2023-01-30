Posted Сегодня, 05:54
Published Сегодня, 05:54
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
Работы по разбору городка в Нижнем Тагиле начались с вывоза с его территории декоративных фигур. Затем рабочие приступили к сносу ледовых скульптур, начав с композиции «Нижний Тагил» и Лисьей горой у автобусной остановки.
В течение нескольких дней будут убраны остальные фигуры, а также праздничная ель.
Из бюджета города на строительства ледового городка в 2022 году было выделено 11,4 миллиона рублей. Напомним, торжественное открытие городка в год 300-летия Нижнего Тагила прошло 28 декабря. На церемонии присутствовал мэр города Владислав Пинаев.
Впервые в конце 2022 года на проспекте Строителей по задумке мэрии был залит бесплатный каток для горожан. Его демонтаж тоже пройдет со дня на день.