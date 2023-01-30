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Posted Сегодня, 05:54

Published Сегодня, 05:54

Modified Сегодня, 09:58

Updated Сегодня, 09:58

Демонтаж ледового городка на Театральной площади начался в Нижнем Тагиле

30 января 2023, 05:54
Фото: TagilCity.ru
В Нижнем Тагиле с утра 30 января рабочие демонтируют ледовый городок, расположенный на Театральной площади города.

Работы по разбору городка в Нижнем Тагиле начались с вывоза с его территории декоративных фигур. Затем рабочие приступили к сносу ледовых скульптур, начав с композиции «Нижний Тагил» и Лисьей горой у автобусной остановки.

В течение нескольких дней будут убраны остальные фигуры, а также праздничная ель. 

В Нижнем Тагиле демонтируют ледовый городВ Нижнем Тагиле демонтируют ледовый город
В Нижнем Тагиле демонтируют ледовый городВ Нижнем Тагиле демонтируют ледовый город
В Нижнем Тагиле демонтируют ледовый городВ Нижнем Тагиле демонтируют ледовый город
В Нижнем Тагиле демонтируют ледовый городВ Нижнем Тагиле демонтируют ледовый город
В Нижнем Тагиле демонтируют ледовый городВ Нижнем Тагиле демонтируют ледовый город
В Нижнем Тагиле демонтируют ледовый городВ Нижнем Тагиле демонтируют ледовый город
В Нижнем Тагиле демонтируют ледовый городВ Нижнем Тагиле демонтируют ледовый город
В Нижнем Тагиле демонтируют ледовый городВ Нижнем Тагиле демонтируют ледовый город
В Нижнем Тагиле демонтируют ледовый город
Фото: TagilCity.ru
Елка и ледовый городок у Драмтеатра открылись в Нижнем Тагиле
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Из бюджета города на строительства ледового городка в 2022 году было выделено 11,4 миллиона рублей. Напомним, торжественное открытие городка в год 300-летия Нижнего Тагила прошло 28 декабря. На церемонии присутствовал мэр города Владислав Пинаев. 

Впервые в конце 2022 года на проспекте Строителей по задумке мэрии был залит бесплатный каток для горожан. Его демонтаж тоже пройдет со дня на день.

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#Юлия Степанова#Нижний Тагил#Каток#Ледовый городок#Демонтаж#Город#Свободное время#Эксклюзив
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