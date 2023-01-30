Десять одаренных детей ежегодно будут получать стипендию от главы Нижнего Тагила

Стипендия не может выплачиваться тому кандидату, который уже получает какую-либо выплату за успехи в учебе. Иметь ввиду жюри будет успехи в области образования, искусства, творчества и спорта. Также жюри будет учитывать, какого уровня были соревнования или олимпиада — городского, общероссийского и т. д.