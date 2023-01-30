Десять одаренных детей ежегодно будут получать стипендию от главы Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 03:00
Published Сегодня, 03:00
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Стипендии выплатят в рамках программы «Развитие системы образования в городе Нижний Тагил до 2025 года», сообщается в постановлении администрации города за подписью Владислава Пинаева.
Всего будет установлено 10 ежегодных стипендий главы города Нижнего Тагила. Каждая из них составляет 3 тысячи рублей. Средства для этих целей будут предусмотрены в городском бюджете.
Важно, что кандидатам не должно быть более 18 лет. При отборе претендентов на получение стипендии будут учитываться учебные успехи, достигнутые за год.
Стипендия не может выплачиваться тому кандидату, который уже получает какую-либо выплату за успехи в учебе. Иметь ввиду жюри будет успехи в области образования, искусства, творчества и спорта. Также жюри будет учитывать, какого уровня были соревнования или олимпиада — городского, общероссийского и т. д.
Выплаты будут производиться один раз в год путем вручения денег на приеме у мэра Нижнего Тагила.