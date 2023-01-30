Десятый Югорский лыжный марафон пройдет в апреле

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
Организатором спортивного праздника стали правительство Югры, Федерация лыжных гонок Югры и АУ «ЮграМегаСпорт» при поддержке банка «Открытие». Медиахолдинг 1MI традиционно выступает информационным партнером мероприятия. Отмечается, что в 2022 году марафон посетили участники из 61 региона России, передает muksun.fm.
Победителями гонки в разное время становились российские олимпийские чемпионы, призеры чемпионатов мира и зарубежные спортсмены. В прошлом году по количеству прошедших максимальную дистанцию в 50 километров Югорский лыжный марафон занял второе место в рейтинге самых массовых марафонов страны.
В этом году участникам предлагается пробежать 7 апреля классическим стилем 50 километров, а 8 апреля – свободным на дистанциях 5, 25 и 50 километров.
Чтобы поучаствовать в гонке, нужно пройти регистрацию на сайте марафона. Это может сделать любой желающий, уплативший также регистрационный сбор.
Банка «Открытие» берет на себя обеспечение призового фонда и развлекательную программу для болельщиков.