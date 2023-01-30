Десятый Югорский лыжный марафон пройдет в апреле

Победителями гонки в разное время становились российские олимпийские чемпионы, призеры чемпионатов мира и зарубежные спортсмены. В прошлом году по количеству прошедших максимальную дистанцию в 50 километров Югорский лыжный марафон занял второе место в рейтинге самых массовых марафонов страны.