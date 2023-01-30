Елка загорелась на центральной площади в Североуральске

Некоторые жители подумали, что конструкция может взорваться, однако этого не произошло, сообщается в сообществе «Типичный Североуральск». Все случилось 28 января. Тушили елку при помощи огнетушителя. Пламя было ликвидировано еще до приезда огнеборцев.