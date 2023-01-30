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Posted Сегодня, 13:57

Published Сегодня, 13:57

Modified Сегодня, 13:59

Updated Сегодня, 13:59

Елка загорелась на центральной площади в Североуральске

30 января 2023, 13:57
Фото: 1MI
В Североуральске на городской площади произошло ЧП. Там загорелась новогодняя елка.

Все это увидели случайные прохожие, которых в этот момент охватила паника.

Некоторые жители подумали, что конструкция может взорваться, однако этого не произошло, сообщается в сообществе «Типичный Североуральск». Все случилось 28 января. Тушили елку при помощи огнетушителя. Пламя было ликвидировано еще до приезда огнеборцев.

Местные жители утверждают, что возгорание произошло из-за короткого замыкания. Елка серьезно не пострадала. По данным МЧС, на место приезжали 11 спасателей и две единицы спецтехники.

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#Елена Озерова#Елка#Пожар#Воспламенение#Прохожие#Спасатели#Происшествия#Новости УрФО
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