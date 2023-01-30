Елка загорелась на центральной площади в Североуральске

Posted Сегодня, 13:57
Published Сегодня, 13:57
Modified Сегодня, 13:59
Updated Сегодня, 13:59
Все это увидели случайные прохожие, которых в этот момент охватила паника.
Некоторые жители подумали, что конструкция может взорваться, однако этого не произошло, сообщается в сообществе «Типичный Североуральск». Все случилось 28 января. Тушили елку при помощи огнетушителя. Пламя было ликвидировано еще до приезда огнеборцев.
Местные жители утверждают, что возгорание произошло из-за короткого замыкания. Елка серьезно не пострадала. По данным МЧС, на место приезжали 11 спасателей и две единицы спецтехники.