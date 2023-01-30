Фальсификация и обогащение: 12,9 млн хотят взыскать со агрокомплекса «Горноуральский»

В суде назначили почерковедческую экспертизу, против которой свинокомплекс стал возражать. Однако она была назначена и оценена в 22 тысячи рублей. Всего экспертам предстоит проверить 41 письмо на предмет соответствия подписи директора организации. Истец также заявил о возможности сопоставления документов. Однако последний пункт суд отклонил. Разбирательство продолжается.