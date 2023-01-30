Фальсификация и обогащение: 12,9 млн хотят взыскать со агрокомплекса «Горноуральский»

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
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Updated Сегодня, 09:45
ООО «Солар» подал в суд на агрокомплекс «Горноуральский». Организация требует взыскать со свинокомплекса 12,9 млн рублей. В эту сумму, по версии истца, вошли денежные средства неосновательного обогащения и проценты за пользование чужими деньгами в период с мая 2019 года по январь 2022 года.
Истец утверждает, что представители агрокомплекса подделали подпись директора ООО «Солар» в копиях писем о принятии платежей в счет оплаты задолженности за поставленный товар обществу «Каро». Последний в деле является третьим лицом, не заявляющим самостоятельных требований.
В суде назначили почерковедческую экспертизу, против которой свинокомплекс стал возражать. Однако она была назначена и оценена в 22 тысячи рублей. Всего экспертам предстоит проверить 41 письмо на предмет соответствия подписи директора организации. Истец также заявил о возможности сопоставления документов. Однако последний пункт суд отклонил. Разбирательство продолжается.
В арбитражном суде Свердловской области дело рассматривается уже почти год — с 9 февраля 2022 года. Следующее заседание состоится 20 февраля 2023 года. TagilCity.ru следит за развитием событий.
Напомним, ранее агрокомплекс «Горноуральский» получил предостережение от Россельхознадзора за нарушение оформления ветсертификата и отсутствие информации о собственном производстве.