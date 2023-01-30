ФСБ проводит проверку по факту лже-минирования в школах Екатеринбурга

Posted Сегодня, 11:00
Published Сегодня, 11:00
Modified Сегодня, 11:02
Updated Сегодня, 11:02
Редакция TagilCity.ru передала информацию об угрозах в рассылке в правоохранительные органы, а также запросила комментарий в УФСБ региона.
Да, по всем подобным фактам проводится проверка. Так что занимаемся, — сообщили редакции TagilCity.ru в пресс-службе УФСБ по Свердловской области.
В школе № 155 заявили, что эвакуацию 30 января в школе не проводили, а сотрудники правоохранительных органов Екатеринбурга в учебное заведение не приехали.
Такие письма у нас приходят через день — рассылают по школам и другим учебным заведениям. В полицию, конечно, сообщать нужно. Но мы уже нормально на все реагируем, — ответил представитель школы № 115 в разговоре с корреспондентом TagilCity.ru.
На вопрос издания, была ли проведена проверка сотрудниками полиции, руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых направил в Министерство образования или в учебные заведения.
Как выяснилось, подобные сообщения якобы от террориста Иосифа пришли на почту не только городского портала Нижнего Тагила TagilCity.ru, но и ряда других организаций, СМИ и учреждений Екатеринбурга. Всего 18 получателей.