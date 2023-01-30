ГИБДД проверит блогера из Екатеринбурга из-за видео с ребенком за рулем

После того, как автоинспекторы заинтересовались ситуацией, ролик пропал из блога. Несмотря на это, в ГИБДД уже проводят проверку. В пресс-службе ведомства напомнили водителям из Екатеринбурга, что для перевозки детей существуют специально предназначенные для этих целей кресла с ремнями. Езда без них, а также присутствие несовершеннолетнего за рулем, может стать причиной «печальных последствий».