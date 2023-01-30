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Published Сегодня, 05:47

Modified Сегодня, 05:49

Updated Сегодня, 05:49

ГИБДД проверит блогера из Екатеринбурга из-за видео с ребенком за рулем

30 января 2023, 05:47
Фото: 1MI
У Алены Шаламовой свой блог о красоте в социальных сетях. Недавно женщина выложила видеозапись, на которой ребенок сидит за рулем вместе с отцом. Инцидент привлек внимание госавтоинспекции Екатеринбурга.

После того, как автоинспекторы заинтересовались ситуацией, ролик пропал из блога. Несмотря на это, в ГИБДД уже проводят проверку. В пресс-службе ведомства напомнили водителям из Екатеринбурга, что для перевозки детей существуют специально предназначенные для этих целей кресла с ремнями. Езда без них, а также присутствие несовершеннолетнего за рулем, может стать причиной «печальных последствий».

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Ранее в Екатеринбурге уже случался подобный инцидент: блогер и предприниматель Светлана Колотухина опубликовала видео, на котором ребенок управляет транспортным средством. Малыш сидит на коленях у мамы, а машина движется по трассе.

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#Анна Варнакина#Екатеринбург#Дети#Машина#Вождение#ГИБДД#Криминал
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