Глава РЭО Буцаев перечислил четыре региона - лидера по созданию экопунктов

Субъекты РФ используют особые подходы к процессу сбора вторичных ресурсов. В отдельных пунктах приема мусора стоят контейнеры для различных отходов и старых вещей. Население приходит туда, чтобы сдать мусор бесплатно. В каких-то регионах есть экопункты, в которых гражданам платят за сданные отходы. В пунктах приема вторичного сырья и экопунктах принимают макулатуру, пластик, пленку, металл, текстиль, стекло, бытовую технику и остальные виды мусора. Все они уходят на переработку. В регионах местные операторы ввели в эксплуатацию 51 экопункт. Из них 16 создали в минувшем году в девяти субъектах РФ. В нынешнем году 10 регоператоров также собираются открывать экопункты.