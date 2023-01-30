Глава РЭО Буцаев перечислил четыре региона - лидера по созданию экопунктов

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
В Российском экологическом операторе (РЭО) рассказали о мусоре, который принимают в таких точках, и сообщили, что происходит со сданными отходами. Об этом информирует newsnn.ru.
По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, в Нижегородской области действуют 53 экопункта, в Белгородской – 24, в Свердловской – 20 в Воронежской – 11. Перечисленные выше российские регионы остаются лидерами по развитию сети экопунктов.
Кроме того, в 15 регионах Российской Федерации работают от двух до десяти экопунктов, еще в 15 регионах - по одному. На некоторых объектах платят за сдачу вторичных ресурсов. Здесь имеется в виду пластик, бумага, картон, металл и стекло. В какие-то пункты можно принести и другой мусор. Речь идет о бытовой технике, мебели, пленке, спиле растений, текстиле и опасных отходах, подчеркнул глава РЭО.
Буцаев сообщил, что после попадания в пункты отходы направляются на переработку. Функционирование подобных объектов происходит с соблюдением принципов экономики замкнутого цикла, когда мусор становится сырьем, стартует немало экономических процессов, даже производство новой продукции.
Субъекты РФ используют особые подходы к процессу сбора вторичных ресурсов. В отдельных пунктах приема мусора стоят контейнеры для различных отходов и старых вещей. Население приходит туда, чтобы сдать мусор бесплатно. В каких-то регионах есть экопункты, в которых гражданам платят за сданные отходы. В пунктах приема вторичного сырья и экопунктах принимают макулатуру, пластик, пленку, металл, текстиль, стекло, бытовую технику и остальные виды мусора. Все они уходят на переработку. В регионах местные операторы ввели в эксплуатацию 51 экопункт. Из них 16 создали в минувшем году в девяти субъектах РФ. В нынешнем году 10 регоператоров также собираются открывать экопункты.
Замглавы по региональному развитию и инфраструктуре Евгений Карелов сказал, что в целом в 59 субъектах действуют 705 пунктов одновременного приема нескольких видов мусора, в том числе экопункты.