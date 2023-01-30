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Posted Сегодня, 10:07

Published Сегодня, 10:07

Modified Сегодня, 10:09

Updated Сегодня, 10:09

Иномарка вылетела в кювет на трассе под Нижним Тагилом

30 января 2023, 10:07
Фото: Центр защиты населения Нижнего Тагила
Под Нижним Тагилом машина угодила в кювет и опрокинулась. Пострадали люди.

ЧП произошло в районе Капасихи в утреннее время 29 января. Об этом сообщает городской Центр защиты населения. 

Предварительно установлено, что автомобилист на машине марки Volkswagen Polo не справился с управлением, съехал с дороги, после этого машина опрокинулась в кювете.

Прибывшие на место спасатели достали из перевернувшегося авто пострадавших и провели противопожарные мероприятия. На месте также работала скорая помощь.

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#Елена Озерова#Нижний Тагил#ДТП#Авария#Спасатели#Скорая#Происшествия
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