Иномарка вылетела в кювет на трассе под Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
ЧП произошло в районе Капасихи в утреннее время 29 января. Об этом сообщает городской Центр защиты населения.
Предварительно установлено, что автомобилист на машине марки Volkswagen Polo не справился с управлением, съехал с дороги, после этого машина опрокинулась в кювете.
Прибывшие на место спасатели достали из перевернувшегося авто пострадавших и провели противопожарные мероприятия. На месте также работала скорая помощь.