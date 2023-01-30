Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
В конце прошлого года Нижний Тагил вошел в список городов, где меньше всего подорожала ипотека на вторичное жилье — всего на 10,8%, в то время как в Казани, например, она выросла на 40%.
Что касается новостроек, то в последний раз в этом сегменте бум на жилищное кредитование наблюдался в 2020 году, когда правительство объявило льготную ипотеку с господдержкой под 6,5 процента на первичном рынке. Затем произошел спад, усилившийся в 2022 году с подъемом ключевой ставки ЦБ.
«За первые шесть месяцев 2022 года в Свердловской области оформили почти 21 тысячу ипотечных жилищных кредитов на 57,3 млрд рублей. Это на 39% меньше по количеству и на 31% меньше по объему, чем за аналогичный период 2021 года», — такие данные приводят местные СМИ.
Новой волны спроса на ипотеку первички пока не наблюдается. Хотя в середине 2022 года аналитики рынка недвижимости отметили, что уральский рынок ипотеки начал оживать: все больше жителей Свердловской области, в том числе и тагильчане, стали брать больше ипотечных кредитов.
Возможно, с расширением условий программ жилищного кредитования с господдержкой ипотека-2023 будет более востребована в регионе, на это рассчитывают риелторы.
Как следует из названия программы, льготный ипотечный кредит предназначен для российских семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Заемщики могут взять кредит на покупку жилья — квартиры или частного дома непосредственно у застройщика, то есть, по сути, на первичном рынке жилья под 6% годовых. Кредиты по льготной ставке выдают банки, аккредитованные в программе и получающие государственное субсидирование.
В 2018 году, когда была создана программа, главным условием было наличие двух или более детей, один из которых родился после 1 января 20128 года. Затем семейную ипотеку разрешили и супругам с одним ребенком.
Сегодня на данный вид жилищного кредитования могут претендовать семьи, в которых растут двое несовершеннолетних детей (до 18 лет). При этом усыновленные дети тоже учитываются. Жители регионов могут рассчитывать на сумму кредита в 6 миллионов рублей, жители Москвы и Петербурга — 12 миллионов. Первоначальный взнос заемщика не менее 15%. Ипотеку можно взять на срок до 30 лет.
В 2020 году была объявлена еще одна ипотечная госпрограмма, но уже без привязки к семейному статусу заемщика. Получателем кредита по пониженной ставке может стать любой гражданин РФ. Главное условие — приобретение квартиры в новостройке, взнос не менее 15%. Как и в случае с семейной ипотекой, этот кредит также ограничен фиксированной суммой в 6 и 12 миллионов.
Изначально размер ставки составлял 6,5%, впоследствии на фоне санкций и роста ключевой ставки он вырос до 9%, а потом и до 12%. Затем плавно опустился до 7%. Этот показатель действовал до декабря 2022 года. Новым решением правительства программу продлили до 2024 года, но уже при повышенной ставке — 8% годовых.
ВАЖНО!
Обе программы льготной ипотеки с господдержкой продлены и действуют до 1 июля 2024 года.
Нижний Тагил — небольшой уральский город с населением около 350 тысяч человек. Вот уже который год власти города выражают определенную тревогу по поводу того, что такой основной показатель социально-экономического развития города, как рост жилого фонда, сведен практически к нулю.
Застройщики практически перестали строить новые дома в Тагиле, возводятся единичные объекты, но и их меньше с каждым годом.
«К сожалению, имеет место быть очень слабая покупательная способность в городе Нижний Тагил. Это, конечно, и уровень средней заработной платы. <…> Неоднократно встречался с крупнейшими застройщиками Свердловской области и РФ. <…> Но пока, исходя из экономической ситуации, интереса никто не проявляет», — рассказал мэр Владислав Пинаев в эфире ТК «Телекон».
В апреле прошлого года о приостановке деятельности объявил основной застройщик в городе — «Юпитер-Н».
Вот что рассказал информагенству «Реальный Тагил» директор компании Сергей Перезолов:
«Население стремительно беднеет. Доходы людей едва ли покрывают расходы на самые необходимые нужды. Кроме того, на стагнацию строительной отрасли влияет отток населения из Нижнего Тагила. Если брать только официальную статистику, то город ежегодно теряет порядка 3 тысяч человек. Высвобождается огромное количество жилья на вторичном рынке. Давайте посчитаем. Три тысячи жителей — это примерно 1 тысяча квартир. Тысяча квартир — это 13 новых домов ежегодно, которые могли бы быть построены, но они освобождаются. Ведь стоимость вторички почти в два раза ниже, чем стоимость нового жилья. Кроме того, молодежь уезжает из города».
Судя по объявлениям на сайтах недвижимости, квартиры-студии в Нижнем Тагиле есть не только в новостройках, но и в старом жилом фонде. Как оказалось, так называют однокомнатные малогабаритки площадью от 25 до 40 кв. м. Такие можно приобрести в среднем за один миллион рублей.
Студии в современных ЖК (н-р, жилой комплекс «Тимирязевский») ценятся дороже — от 1,2 млн рублей, а цены на однокомнатные квартиры в новостройках начинаются от 2,8 млн рублей (ЖК «Вагоностроитель», ЖК «Запрудный»).
На вторичном рынке двушку в типовой хрущевке можно купить за 1,5 — 2 млн рублей. Цены на квартиры улучшенной планировки начинаются от 2,5 миллиона (ЖК «Тимирязевский»). Опять же все зависит от локации. В наименее престижных района — Тагилстрое и Руднике двушку можно купить и за 1,2 млн.
Двухкомнатные квартиры в новостройках реализуются по цене от 4-5 млн рублей:
В сегменте трехкомнатных квартир разброс цен тоже большой. К примеру, в том же Тагилстрое трешку можно приобрести за 700-800 тысяч (они менее востребованы, чем двухкомнатные).
В новостройках стоимость трехкомнатных квартир может доходить до 6 млн рублей: