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Население стремительно беднеет. Доходы людей едва ли покрывают расходы на самые необходимые нужды. Кроме того, на стагнацию строительной отрасли влияет отток населения из Нижнего Тагила. Если брать только официальную статистику, то город ежегодно теряет порядка 3 тысяч человек. Высвобождается огромное количество жилья на вторичном рынке. Давайте посчитаем. Три тысячи жителей — это примерно 1 тысяча квартир. Тысяча квартир — это 13 новых домов ежегодно, которые могли бы быть построены, но они освобождаются. Ведь стоимость вторички почти в два раза ниже, чем стоимость нового жилья. Кроме того, молодежь уезжает из города

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