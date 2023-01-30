«Киллер» расстреливает собак и пугает жителей Дегтярска

Posted Сегодня, 06:15
Published Сегодня, 06:15
Modified Сегодня, 06:17
Updated Сегодня, 06:17
В закрытых городских чатах идет бурное обсуждение происходящих в Дегтярске событий: некий неизвестный свердловчанин убил уже 6 собак. Со слов местной жительницы Елены, администрации, видимо, факт происходящего неизвестен, зато о нем знают сотрудники полиции.
На сегодняшний день убито 6 особей: 2 хозяйские, 2 бродячие и 2 стерилизованные (с бирками). Сотрудница местной ветеринарной клиники Елена подметила, что мужчина убивает животных наверняка, не ставит себе цель ранить зверей, сообщает «КП-Екатеринбург».
Люди рассказывают, что убийца животных ездит на белой машине. Жители Дегтярска боятся, что после собак неизвестный будет стрелять и по людям. После проверки и экспертизы тел мертвых псов в ОВД примут решение.