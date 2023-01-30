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Published Сегодня, 06:15

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Updated Сегодня, 06:17

«Киллер» расстреливает собак и пугает жителей Дегтярска

30 января 2023, 06:15
Фото: 1MI

Неизвестный мужчина расстреливает собак и пугает жителей Дегтярска

Неизвестный мужчина с ружьем, которого горожане называют киллером, ходит по Дегтярску и стреляет в собак. Правоохранители проводят проверку по факту массового расстрела животных.

В закрытых городских чатах идет бурное обсуждение происходящих в Дегтярске событий: некий неизвестный свердловчанин убил уже 6 собак. Со слов местной жительницы Елены, администрации, видимо, факт происходящего неизвестен, зато о нем знают сотрудники полиции.

На сегодняшний день убито 6 особей: 2 хозяйские, 2 бродячие и 2 стерилизованные (с бирками). Сотрудница местной ветеринарной клиники Елена подметила, что мужчина убивает животных наверняка, не ставит себе цель ранить зверей, сообщает «КП-Екатеринбург».

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Люди рассказывают, что убийца животных ездит на белой машине. Жители Дегтярска боятся, что после собак неизвестный будет стрелять и по людям. После проверки и экспертизы тел мертвых псов в ОВД примут решение.

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#Анна Варнакина#Дегтярск#Происшествия#Ружье#Собаки#Жалоба#Убийство
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