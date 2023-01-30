Модульбанк помогает внешним клиентам с продающим контентом

Пакет нефинансовых сервисов для торгующих на маркетплейсах предпринимателей в Модульбанке начали предлагать с осени 2021 года. Весной 2022-го, после оценки востребованности, был запущен собственный центр дизайна, сотрудниками которого являются опытные дизайнеры, фотографы, способные производить фото- и видеоматериалы любой сложности. При необходимости для съёмки будут приглашены модели, по договору с агентствами. Об этом сообщает newsnn.ru.