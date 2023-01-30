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Модульбанк помогает внешним клиентам с продающим контентом

30 января 2023, 07:38
Фото: pxhere.com
Центр дизайна Модульбанка начал производить продающий контент и для внешних клиентов. Сотрудники центра могут организовать профессиональную фото- и видеосъёмку, создать инфографику и многое другое. Ранее эти услуги были доступны только клиентам финансово-кредитного учреждения.

Пакет нефинансовых сервисов для торгующих на маркетплейсах предпринимателей в Модульбанке начали предлагать с осени 2021 года. Весной 2022-го, после оценки востребованности, был запущен собственный центр дизайна, сотрудниками которого являются опытные дизайнеры, фотографы, способные производить фото- и видеоматериалы любой сложности. При необходимости для съёмки будут приглашены модели, по договору с агентствами. Об этом сообщает newsnn.ru.

Также дизайнеры могут разработать фирменный стиль, в котором будут сделаны все материалы. Примечательно то, что контент поступает клиенту уже адаптированным под целевые торговые площадки. 

По словам председателя правления Модульбанка Павла Семёнова, банк заинтересован в том, чтобы бизнес клиентов в e-commerce разрастался. Для этого необходим продающий контент, который заказчик получит через неделю после подачи заявки. Сотрудники Модульбанка имеют серьёзные наработки в данной сфере и готовы делиться ими, в том числе с внешними клиентами.

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