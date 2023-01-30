Модульбанк помогает внешним клиентам с продающим контентом

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
Пакет нефинансовых сервисов для торгующих на маркетплейсах предпринимателей в Модульбанке начали предлагать с осени 2021 года. Весной 2022-го, после оценки востребованности, был запущен собственный центр дизайна, сотрудниками которого являются опытные дизайнеры, фотографы, способные производить фото- и видеоматериалы любой сложности. При необходимости для съёмки будут приглашены модели, по договору с агентствами. Об этом сообщает newsnn.ru.
Также дизайнеры могут разработать фирменный стиль, в котором будут сделаны все материалы. Примечательно то, что контент поступает клиенту уже адаптированным под целевые торговые площадки.
По словам председателя правления Модульбанка Павла Семёнова, банк заинтересован в том, чтобы бизнес клиентов в e-commerce разрастался. Для этого необходим продающий контент, который заказчик получит через неделю после подачи заявки. Сотрудники Модульбанка имеют серьёзные наработки в данной сфере и готовы делиться ими, в том числе с внешними клиентами.