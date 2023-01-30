«Мотылек» принес тагильчанину первое место в фестивале снежных скульптур

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
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Со слов представителей проекта, за первое место велась ожесточенная борьба: центральную ступень пьедестала разделили сразу 2 композиции (среди которых «Мотылек» тагильчанина). Призовые места заняли скульптуры «Стесненные обстоятельства» Ильи Мехрякова и Виктора Слинькова (второе место) и «Первый парень на деревне» Льва Брюханова и Марии Соловатовой (третье место).
Площадка снежных статуй продолжает функционировать, вход на нее свободный. Об этом сообщила официальная группа ЭТЦ «Снежная Деревня».