«Мотылек» принес тагильчанину первое место в фестивале снежных скульптур

Снежная скульптура жителя Нижнего Тагила победила в фестивале «Снеголед-2023»

Андрей Барахвостов из Нижнего Тагила вместе с Алексеем Васюковым из Перми создали снежную скульптуру «Мотылек», которая победила в фестивале «Снеголед-2023». Мероприятие прошло в экскурсионно-туристическом центре «Снежная Деревня» в Кировске, Мурманская область.