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«Мотылек» принес тагильчанину первое место в фестивале снежных скульптур

30 января 2023, 06:50
Фото: ЭТЦ "Снежная Деревня"
«Мотылек», авторы Васюков Алексей (г. Пермь) и Барахвостов Андрей (г. Нижний Тагил)

Снежная скульптура жителя Нижнего Тагила победила в фестивале «Снеголед-2023»

Андрей Барахвостов из Нижнего Тагила вместе с Алексеем Васюковым из Перми создали снежную скульптуру «Мотылек», которая победила в фестивале «Снеголед-2023». Мероприятие прошло в экскурсионно-туристическом центре «Снежная Деревня» в Кировске, Мурманская область.

Со слов представителей проекта, за первое место велась ожесточенная борьба: центральную ступень пьедестала разделили сразу 2 композиции (среди которых «Мотылек» тагильчанина). Призовые места заняли скульптуры «Стесненные обстоятельства» Ильи Мехрякова и Виктора Слинькова (второе место) и «Первый парень на деревне» Льва Брюханова и Марии Соловатовой (третье место).

«Мотылек», авторы Васюков Алексей (г. Пермь) и Барахвостов Андрей (г. Нижний Тагил)«Мотылек», авторы Васюков Алексей (г. Пермь) и Барахвостов Андрей (г. Нижний Тагил)
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«Стесненные обстоятельства», авторы Мехряков Илья (г. Пермь) и Слиньков Виктор (г. Москва)«Стесненные обстоятельства», авторы Мехряков Илья (г. Пермь) и Слиньков Виктор (г. Москва)
«Первый парень на деревне», авторы Брюханов Лев (п. Богородское) и Соловатова Мария (г. Ижевск)«Первый парень на деревне», авторы Брюханов Лев (п. Богородское) и Соловатова Мария (г. Ижевск)
«Мотылек», авторы Васюков Алексей (г. Пермь) и Барахвостов Андрей (г. Нижний Тагил)
Фото: ЭТЦ "Снежная Деревня"
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Площадка снежных статуй продолжает функционировать, вход на нее свободный. Об этом сообщила официальная группа ЭТЦ «Снежная Деревня».

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#Нижний Тагил#Эксклюзив#Скульптура#Ледовая скульптура#Победа#Фестиваль#Мастер#Свободное время#Анна Варнакина
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