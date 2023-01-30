На мониторах в Нижнем Тагиле появилась информация о качестве воздуха

Помимо этого в городе появился штаб, контролирующий выполнение комплексного плана мероприятий по снижению вредных выбросов. В его состав входят глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев в качестве руководителя, замглавы по городскому хозяйству Егор Копысов (заместитель председателя штаба) и начальник отдела по экологии и природопользованию Лариса Носовская в роли секретаря.