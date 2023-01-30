На мониторах в Нижнем Тагиле появилась информация о качестве воздуха

Posted Сегодня, 14:32
Published Сегодня, 14:32
Modified Сегодня, 14:34
Updated Сегодня, 14:34
Информация о качестве атмосферного воздуха и прогноз погоды теперь транслируются на информационных мониторах возле Театральной площади и в новых трамваях. Об этом TagilCity.ru сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Тагила. Сведения обновляются ежедневно.
Таким образом исполняется поручение министра экологии РФ Алексея Козлова, который в конце прошлого года посетил Нижний Тагил. Данные по качеству воздуха предоставляются ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» и ГКУ СО «Центр экологического мониторинга и контроля».
Помимо этого в городе появился штаб, контролирующий выполнение комплексного плана мероприятий по снижению вредных выбросов. В его состав входят глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев в качестве руководителя, замглавы по городскому хозяйству Егор Копысов (заместитель председателя штаба) и начальник отдела по экологии и природопользованию Лариса Носовская в роли секретаря.