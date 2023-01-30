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Published Сегодня, 16:20

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На УВЗ объяснили нехватку кадров, а с агрокомплекса под Тагилом требуют 12,4 млн

30 января 2023, 16:20
Фото: TagilCity.ru
Причины нехватки кадров назвали на УВЗ, а на домах в Нижнем Тагиле появляются указатели на бомбоубежища. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 30 января 2023 года.

Спортшкола «Аист» в Нижнем Тагиле получила штраф 54 тысячи рублей за автомобильные покрышки, а «Уралхимпласт» продолжает портить воздух в городе. Собрали в подборке главные эко-события за период с 23 по 30 января.

Итоги недели: штраф спортшколе за покрышки и нарушения «Уралхимпласта» в Тагиле
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На «Уралвагонзаводе» в Нижнем Тагиле во время усиленного режима работы при выполнении гособоронзаказа не хватает работников. В то время, как в кризис бизнес массово сокращает штат, оборонное производство страдает из-за нехватки кадров. Причин на то может быть две — недостаточное количество работников на рынке, либо несогласие соискателей на подобные условия.

Рук для танков не хватает. Почему УВЗ в Нижнем Тагиле испытывает нехватку кадров
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Свинокомплекс «Горноуральский» под Нижним Тагилом судится с ООО «Солар». Агрокомплекс обвиняют в фальсификации документов и требуют взыскать с него 12,9 млн рублей.

Фальсификация и обогащение: 12,9 млн хотят взыскать со агрокомплекса «Горноуральский»
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УФСБ по Свердловской области начало проверку по факту лже-минирования школ в Екатеринбурге 30 января. На почту редакции TagilCity.ru, а также ряда других СМИ пришли сообщения с угрозами повторить теракт в Беслане.

ФСБ проводит проверку по факту лже-минирования в школах Екатеринбурга
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На домах Нижнего Тагила начали появляться указатели на бомбоубежища. Стрелкой показывается место, где располагается укрытие.

Указатели на бомбоубежища появились в Нижнем Тагиле
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#Елена Озерова#Воздух#Качество воздуха#Эко-итоги#Суд#Работники#Штраф#Танки#Происшествия#Общество#Новости УрФО#Нижний Тагил
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