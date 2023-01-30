На «Уралвагонзаводе» в Нижнем Тагиле во время усиленного режима работы при выполнении гособоронзаказа не хватает работников. В то время, как в кризис бизнес массово сокращает штат, оборонное производство страдает из-за нехватки кадров. Причин на то может быть две — недостаточное количество работников на рынке, либо несогласие соискателей на подобные условия.