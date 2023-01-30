Posted Сегодня, 16:20
Published Сегодня, 16:20
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Updated Сегодня, 16:22
Спортшкола «Аист» в Нижнем Тагиле получила штраф 54 тысячи рублей за автомобильные покрышки, а «Уралхимпласт» продолжает портить воздух в городе. Собрали в подборке главные эко-события за период с 23 по 30 января.
На «Уралвагонзаводе» в Нижнем Тагиле во время усиленного режима работы при выполнении гособоронзаказа не хватает работников. В то время, как в кризис бизнес массово сокращает штат, оборонное производство страдает из-за нехватки кадров. Причин на то может быть две — недостаточное количество работников на рынке, либо несогласие соискателей на подобные условия.
Свинокомплекс «Горноуральский» под Нижним Тагилом судится с ООО «Солар». Агрокомплекс обвиняют в фальсификации документов и требуют взыскать с него 12,9 млн рублей.
УФСБ по Свердловской области начало проверку по факту лже-минирования школ в Екатеринбурге 30 января. На почту редакции TagilCity.ru, а также ряда других СМИ пришли сообщения с угрозами повторить теракт в Беслане.
На домах Нижнего Тагила начали появляться указатели на бомбоубежища. Стрелкой показывается место, где располагается укрытие.