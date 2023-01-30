«Начинает трогать за пятую точку»: девушка пожаловалась на извращенца в Нижнем Тагиле

Со слов свидетельницы Анастасии, извращенец был одет в черную куртку с меховым воротником. Жительница Нижнего Тагила предупреждает других горожанок о том, что в городе появился фроттерист (человек, который прикасается к другим без согласия), сообщает группа «Инцидент Нижний Тагил».