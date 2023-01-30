«Начинает трогать за пятую точку»: девушка пожаловалась на извращенца в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 03:33
Published Сегодня, 03:33
Modified Сегодня, 03:35
Updated Сегодня, 03:35
В момент случившегося Анастасия сидела вблизи мужчины. Девушка, которую трогал хулиган, обернулась. Он убрал руку. Пострадавшая начала сближаться с тагильчанином, но тот не испугался и стал продвигаться поближе.
Со слов свидетельницы Анастасии, извращенец был одет в черную куртку с меховым воротником. Жительница Нижнего Тагила предупреждает других горожанок о том, что в городе появился фроттерист (человек, который прикасается к другим без согласия), сообщает группа «Инцидент Нижний Тагил».