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«Начинает трогать за пятую точку»: девушка пожаловалась на извращенца в Нижнем Тагиле

30 января 2023, 03:33
Фото: 1MI

Девушка из Нижнего Тагила пожаловалась на извращенца

Женщина пожаловалась на извращенца в Нижнем Тагиле. С ее слов, в день случившегося был час-пик, автобус переполнился, и на ее глазах мужчина начал щупать другую пассажирку за пятую точку. Инцидент произошел 28 января в общественном транспорте.

В момент случившегося Анастасия сидела вблизи мужчины. Девушка, которую трогал хулиган, обернулась. Он убрал руку. Пострадавшая начала сближаться с тагильчанином, но тот не испугался и стал продвигаться поближе.

Со слов свидетельницы Анастасии, извращенец был одет в черную куртку с меховым воротником. Жительница Нижнего Тагила предупреждает других горожанок о том, что в городе появился фроттерист (человек, который прикасается к другим без согласия), сообщает группа «Инцидент Нижний Тагил».

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#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Автобус#Девушки#Предупреждение#Происшествия
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