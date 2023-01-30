Неизвестные заявили о минировании школ в Екатеринбурге

Со слов автора заявления, он действует не один, а с братьями — Аля-Садом и Аль-Хаджом. Они принадлежат некой группировке. Мотивацией злоумышленников стала межрасовая ненависть, следует из текста письма. Неизвестные сообщают, что хотят «повторить теракт в Беслане».