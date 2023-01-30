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Published Сегодня, 04:31

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Updated Сегодня, 04:33

Неизвестные заявили о минировании школ в Екатеринбурге

30 января 2023, 04:31
Фото: 1MI
Неизвестный, представившийся чеченским террористом Иосифом, заявил о минировании школы № 115 и гимназии № 155 в Екатеринбурге. Письмо с угрозами поступило на электронную почту редакции TagilCity.ru 30 января в 8:30 по уральскому времени.
Изготовили взрывчатые устройства на основе ртути и заложили его в 115 школу, 155 гимназию города Екатеринбург! — сообщает неизвестный в письме. Из данных правонарушителей следует, что взрыв якобы произойдет в 14:00 по уральскому времени.

Со слов автора заявления, он действует не один, а с братьями — Аля-Садом и Аль-Хаджом. Они принадлежат некой группировке. Мотивацией злоумышленников стала межрасовая ненависть, следует из текста письма. Неизвестные сообщают, что хотят «повторить теракт в Беслане».

Издание TagilCity.ru сообщило информацию в правоохранительные органы. Будем держать вас в курсе ситуации.

Из-за сообщений о минировании под Екатеринбургом массово эвакуировали школы
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#Анна Варнакина#Екатеринбург#Эксклюзив#Происшествия#Теракт#Взрыв#Бомба
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