Неизвестные заявили о минировании школ в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 04:31
Published Сегодня, 04:31
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Updated Сегодня, 04:33
Изготовили взрывчатые устройства на основе ртути и заложили его в 115 школу, 155 гимназию города Екатеринбург! — сообщает неизвестный в письме. Из данных правонарушителей следует, что взрыв якобы произойдет в 14:00 по уральскому времени.
Со слов автора заявления, он действует не один, а с братьями — Аля-Садом и Аль-Хаджом. Они принадлежат некой группировке. Мотивацией злоумышленников стала межрасовая ненависть, следует из текста письма. Неизвестные сообщают, что хотят «повторить теракт в Беслане».
Издание TagilCity.ru сообщило информацию в правоохранительные органы. Будем держать вас в курсе ситуации.