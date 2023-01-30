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Published Сегодня, 07:11

Modified Сегодня, 07:13

Updated Сегодня, 07:13

Несколько районов Екатеринбурга остались без холодной и горячей воды

30 января 2023, 07:11
Фото: 1MI
Сразу в нескольких районах Екатеринбурга люди остались без горячего и холодного водоснабжения. Вода из-под крана перестала течь в домах в Академическом районе и на ВИЗе. Поводом для отключения коммуникаций послужила коммунальная авария.

Со слов екатеринбуржцев, вода отключилась на 1,5 часа, однако у некоторых — только холодная. При этом горячая вода продолжала идти, а батареи не остывали.

В местном «Водоканале» сообщили «КП-Екатеринбург», что в данный момент работа над решением проблемы ведется. Коммунальщики отправились на улицу Металлургов для того, чтобы осмотреть предположительную территорию прорыва трубы.

Потоп произошел на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге
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Ранее в Екатеринбурге произошел потоп. Вода текла по проезжей части на проспекте Космонавтов. Как минимум один автомобиль не справился с коллапсом и попал в ДТП.

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#Анна Варнакина#Екатеринбург#Коммунальная авария#Водоснабжение#Водоканал#Вода#Горячая вода#Холодная вода#Происшествия
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