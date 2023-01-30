Несколько районов Екатеринбурга остались без холодной и горячей воды

Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
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Updated Сегодня, 07:13
Со слов екатеринбуржцев, вода отключилась на 1,5 часа, однако у некоторых — только холодная. При этом горячая вода продолжала идти, а батареи не остывали.
В местном «Водоканале» сообщили «КП-Екатеринбург», что в данный момент работа над решением проблемы ведется. Коммунальщики отправились на улицу Металлургов для того, чтобы осмотреть предположительную территорию прорыва трубы.
Ранее в Екатеринбурге произошел потоп. Вода текла по проезжей части на проспекте Космонавтов. Как минимум один автомобиль не справился с коллапсом и попал в ДТП.