Пенсионерка из Нижнего Тагила зарабатывала на оплату долгов продажей наркотиков

Женщина призналась, что решилась на такую деятельность, потому что не знала как иначе расплатиться с кредитами и долгами за коммуналку. Возбуждено уголовное дело. Пенсионерке грозит до 20 лет тюремного срока. Сейчас она отпущена под подписку о невыезде и надлежащем поведении.