Пенсионерка из Нижнего Тагила зарабатывала на оплату долгов продажей наркотиков

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
Мужчина был задержан в районе Лебяжки. При досмотре у него нашли наркотики - героин, сообщает МУ МВД России «Нижнетагильское».
Пойманный признался, что купил вещества для употребления и рассказал, кто ему их продал. Полицейские установили наблюдение за хозяйкой квартиры. В результате дома у пенсионерки нашли 28 свертков аналогично упакованных наркотиков.
Женщина призналась, что решилась на такую деятельность, потому что не знала как иначе расплатиться с кредитами и долгами за коммуналку. Возбуждено уголовное дело. Пенсионерке грозит до 20 лет тюремного срока. Сейчас она отпущена под подписку о невыезде и надлежащем поведении.