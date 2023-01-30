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Posted Сегодня, 10:20

Published Сегодня, 10:20

Modified Сегодня, 10:22

Updated Сегодня, 10:22

Пенсионерка из Нижнего Тагила зарабатывала на оплату долгов продажей наркотиков

30 января 2023, 10:20
Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское»
Продавая наркотики, пенсионерка из Нижнего Тагила зарабатывала деньги для оплаты долгов. 66-летняя женщина попала под взор полицейских после задержания ими 42-летнего потребителя запрещенных препаратов.

Мужчина был задержан в районе Лебяжки. При досмотре у него нашли наркотики - героин, сообщает МУ МВД России «Нижнетагильское».

Пойманный признался, что купил вещества для употребления и рассказал, кто ему их продал. Полицейские установили наблюдение за хозяйкой квартиры. В результате дома у пенсионерки нашли 28 свертков аналогично упакованных наркотиков.

Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское»

Женщина призналась, что решилась на такую деятельность, потому что не знала как иначе расплатиться с кредитами и долгами за коммуналку. Возбуждено уголовное дело. Пенсионерке грозит до 20 лет тюремного срока. Сейчас она отпущена под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Наркотики#Пенсионерка#Тюрьма#Кредиты#Жкх#Криминал
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