Под Челябинском мать морила голодом и избивала 9-летнего сына

Женщина часто злоупотребляла алкоголем и срывала свою злость на сыне, сообщает «Урал Мэш». В школе о трудностях, с которыми столкнулся ребенок, не знали. В курсе ситуации были только бабушка и дедушка. Они пытались забрать у родительницы ребенка, но та не позволила это сделать и из мести разбила пенсионерам машину.