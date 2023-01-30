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Posted Сегодня, 08:43

Published Сегодня, 08:43

Modified Сегодня, 08:45

Updated Сегодня, 08:45

Под Челябинском мать морила голодом и избивала 9-летнего сына

30 января 2023, 08:43
Фото: 1MI
В поселке Береговой под Челябинском мама морила своего сына голодом и била его. Мальчику 9 лет.

Женщина часто злоупотребляла алкоголем и срывала свою злость на сыне, сообщает «Урал Мэш». В школе о трудностях, с которыми столкнулся ребенок, не знали. В курсе ситуации были только бабушка и дедушка. Они пытались забрать у родительницы ребенка, но та не позволила это сделать и из мести разбила пенсионерам машину.

Журналисты издания утверждают, что при одном из последних избиений, мальчик, после того как мама оттаскала его за волосы, убежал к соседям и жил там несколько дней. После этого благополучность семьи заинтересовались полицейские. Теперь мать могут лишить прав над ребенком, а опеку над мальчиком дать пожилым родственникам.

В настоящий момент ребенок находится в центре помощи детям в Касли.

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#Елена Озерова#Ребенок#Избиение#Мать#Алкоголь#Происшествия#Новости УрФО
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