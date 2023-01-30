Под Челябинском мать морила голодом и избивала 9-летнего сына

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
Modified Сегодня, 08:45
Updated Сегодня, 08:45
Женщина часто злоупотребляла алкоголем и срывала свою злость на сыне, сообщает «Урал Мэш». В школе о трудностях, с которыми столкнулся ребенок, не знали. В курсе ситуации были только бабушка и дедушка. Они пытались забрать у родительницы ребенка, но та не позволила это сделать и из мести разбила пенсионерам машину.
Журналисты издания утверждают, что при одном из последних избиений, мальчик, после того как мама оттаскала его за волосы, убежал к соседям и жил там несколько дней. После этого благополучность семьи заинтересовались полицейские. Теперь мать могут лишить прав над ребенком, а опеку над мальчиком дать пожилым родственникам.
В настоящий момент ребенок находится в центре помощи детям в Касли.