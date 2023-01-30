Погибший на СВО житель Первоуральска похоронен с почестями

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
Администрация выразила свои соболезнования родственникам погибшего, сообщили в пресс-службе мэрии. Администрация окажет его семье всестороннюю поддержку.
Юноша служил ефрейтором гвардии и погиб еще в конце декабря. На странице в соцсетях Дениса указано, что он родился в Сургуте, был женат, а в армии отслужил в 2018–2019 годах в Подмосковье.
А 31 января в Первоуральске состоятся похороны еще одного солдата – Дмитрия Ковригина. Он погиб в начале января.