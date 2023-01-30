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Posted Сегодня, 10:29

Published Сегодня, 10:29

Modified Сегодня, 10:31

Updated Сегодня, 10:31

Погибший на СВО житель Первоуральска похоронен с почестями

30 января 2023, 10:29
Фото: 1MI
В Первоуральске прошли похороны 23-летнего солдата Дениса Селянинова. Он погиб в ходе проведения СВО.

Администрация выразила свои соболезнования родственникам погибшего, сообщили в пресс-службе мэрии. Администрация окажет его семье всестороннюю поддержку.

Юноша служил ефрейтором гвардии и погиб еще в конце декабря. На странице в соцсетях Дениса указано, что он родился в Сургуте, был женат, а в армии отслужил в 2018–2019 годах в Подмосковье.

А 31 января в Первоуральске состоятся похороны еще одного солдата – Дмитрия Ковригина. Он погиб в начале января.

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