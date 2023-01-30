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Published Сегодня, 14:44

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Updated Сегодня, 14:46

После драки девочек в школу №33 в Нижнем Тагиле нагрянули сотрудники ПДН

30 января 2023, 14:44
Фото: "Инцидент Нижний Тагил"
Сотрудники ПДН провели в школе №33 Нижнего Тагила профилактическую беседу с учениками 7-9 классов. Мероприятие состоялось после ЧП с дракой девочек в туалете.

Лекцию школьникам прочитала начальник отдела по делам несовершеннолетних МУ МВД России «Нижнетагильское», подполковник полиции Татьяна Пинаева.

Сперва начальница рассказала, что девочка, пнувшая ученицу школы в туалете ногой по лицу, поставлена на профилактический учет в подразделении полиции. Также она рассказала о том, с какими последствиями сталкиваются подростки, стоящие на учете в ПДН.

На встрече сами ученики поделились своим мнением о том конфликте. Все сошлись на том, что друг друга следует уважать.

Помимо прочего, была затронута тема недопустимости решения конфликтов при помощи кулаков, вреда курения, а также правовых последствий за недопустимый в соцсетях контент. В конце встречи школьники задали множество вопросов.

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