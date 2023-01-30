После драки девочек в школу №33 в Нижнем Тагиле нагрянули сотрудники ПДН

Сперва начальница рассказала, что девочка, пнувшая ученицу школы в туалете ногой по лицу, поставлена на профилактический учет в подразделении полиции. Также она рассказала о том, с какими последствиями сталкиваются подростки, стоящие на учете в ПДН.