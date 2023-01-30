После драки девочек в школу №33 в Нижнем Тагиле нагрянули сотрудники ПДН

Posted Сегодня, 14:44
Published Сегодня, 14:44
Modified Сегодня, 14:46
Updated Сегодня, 14:46
Лекцию школьникам прочитала начальник отдела по делам несовершеннолетних МУ МВД России «Нижнетагильское», подполковник полиции Татьяна Пинаева.
Сперва начальница рассказала, что девочка, пнувшая ученицу школы в туалете ногой по лицу, поставлена на профилактический учет в подразделении полиции. Также она рассказала о том, с какими последствиями сталкиваются подростки, стоящие на учете в ПДН.
На встрече сами ученики поделились своим мнением о том конфликте. Все сошлись на том, что друг друга следует уважать.
Помимо прочего, была затронута тема недопустимости решения конфликтов при помощи кулаков, вреда курения, а также правовых последствий за недопустимый в соцсетях контент. В конце встречи школьники задали множество вопросов.