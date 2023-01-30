Пропавшего без вести мужчину нашли мертвым вблизи пилорамы в Серове

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
На данный момент правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего, точные данные о личности мужчины и наличие у него судимостей, сообщил глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
Труп осмотрели сыщики СК по Свердловской области. По предварительным данным, следов избиения на нем не обнаружили. После осмотра судмедэкспертов станет известно, по какой причине скончался житель Серова. На основании этих данных следком примет процессуальное решение, сообщил старший помощник руководителя областного СК Александр Шульга.
Напомним, что 33-летний Павел Савин пропал 21 января. Его искали и добровольцы, и сотрудники правопорядка.