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Posted Сегодня, 08:13

Published Сегодня, 08:13

Modified Сегодня, 08:15

Updated Сегодня, 08:15

Пропавшего без вести мужчину нашли мертвым вблизи пилорамы в Серове

30 января 2023, 08:13
Фото: 1MI
Труп ранее исчезнувшего Павла Савина нашли вблизи пилорамы в Серове. Мужчину опознали его родственники и друзья. Тело пропавшего без вести местного жителя обнаружили 29 января на улице Автодорожной.

На данный момент правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего, точные данные о личности мужчины и наличие у него судимостей, сообщил глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Труп осмотрели сыщики СК по Свердловской области. По предварительным данным, следов избиения на нем не обнаружили. После осмотра судмедэкспертов станет известно, по какой причине скончался житель Серова. На основании этих данных следком примет процессуальное решение, сообщил старший помощник руководителя областного СК Александр Шульга.

33-летнего жителя Серова разыскивают почти 10 дней
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Напомним, что 33-летний Павел Савин пропал 21 января. Его искали и добровольцы, и сотрудники правопорядка.

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