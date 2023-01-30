Пропавшего без вести мужчину нашли мертвым вблизи пилорамы в Серове

Труп осмотрели сыщики СК по Свердловской области. По предварительным данным, следов избиения на нем не обнаружили. После осмотра судмедэкспертов станет известно, по какой причине скончался житель Серова. На основании этих данных следком примет процессуальное решение, сообщил старший помощник руководителя областного СК Александр Шульга.