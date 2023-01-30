Психолог рассказала, от каких болезней «лечат» кошки

Многие люди при общении с кошками успокаиваются, они не чувствуют себя такими уставшими. Дело в том, что когда человек гладит кошку, в его организме идет интенсивное вырабатывание окситоцина, который называют гормоном любви и нежности. Огромное количество этого гормона есть в организме недавно родивших женщин.