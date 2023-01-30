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Posted Сегодня, 11:45

Published Сегодня, 11:45

Modified Сегодня, 11:47

Updated Сегодня, 11:47

Психолог рассказала, от каких болезней «лечат» кошки

Сегодня, 11:45
По словам психолога Ирины Леоновой, общение с кошками действительно облегчает жизнь людей с неврозами и сердечными заболеваниями.

Как сообщает NEWS.ru, по словам специалиста, нужно всего лишь на протяжении 15 минут гладить кошку, и тут же происходит выравнивание до нормальных значений артериального давления и пульса.

Еще кошки способствуют социализации детей, у который медики диагностировали аутизм, синдром Дауна или ДЦП. Наибольший эффект достигается при общении кошек именно с их хозяевами. Поскольку кошки к ним привязаны, люди не боятся своих домашних питомцев, и у них нет к ним брезгливого отношения.

Многие люди при общении с кошками успокаиваются, они не чувствуют себя такими уставшими. Дело в том, что когда человек гладит кошку, в его организме идет интенсивное вырабатывание окситоцина, который называют гормоном любви и нежности. Огромное количество этого гормона есть в организме недавно родивших женщин.

Еще кошки сглаживают эмоциональное потрясение, когда люди расстаются, несут утраты или у них проблемы по жизни. А кроме того, у кошек сильно развито чувство опасности, о чем они могут предупреждать людей. Например, о землетрясениях.



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