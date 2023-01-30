Рук для танков не хватает. Почему УВЗ в Нижнем Тагиле испытывает нехватку кадров

Posted Сегодня, 13:45
Published Сегодня, 13:45
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Updated Сегодня, 13:47
Всплеск военного производства произошел в России после начала специальной военной операции в Украине. Однако конкуренция оружия должна быть не только на поле боя, но и в качестве работников его создающих. По логике, зарплата инженеров и рабочих ВПК в России и западных странах должна совпадать. Но так ли это на самом деле?
В январе этого года исполнительный директор «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле Владимир Рощупкин сообщил, что на предприятии не хватает работников, как специализированных профессий, так и без квалификации. Последних предприятие готово обучать за свой счет. Бывший вице-премьер и глава «Роскосмоса» Юрий Борисов также подтверждает проблему с кадрами в ВПК и прогнозирует, что в будущем на производствах не будет хватать примерно 400 тысяч человек, 120 тысяч из которых квалифицированные кадры, сообщает издание «Новые известия».
Получается, что в то время, как в кризис бизнес массово сокращает штат, оборонное производство страдает от дефицита кадров. Причины этому могут быть две — либо на рынке труда нет работников, которые бы отвечали требованиям предприятий, либо соискателей не устраивают условия труда.
Например, после того как «Уралвагонзавод» встал на военные рельсы и начал усиленно выполнять гособоронзаказ, работников предприятия перевели на 12-часовой рабочий день и 6-дневную рабочую неделю. Кадровые дыры поначалу закрывали сотрудниками вагонного, литейного и других производств, в приказном порядке посылая их работать на механосборочное производство. А осенью прошлого года заводчане и вовсе заявили, что работать их заставляют без выходных. Хотя на самом «Уралвагонзаводе» эту информацию опровергли.
Похоже, что и таких мер оказалось недостаточно. На завод отправили трудится 250 осужденных, отбывающих наказание в тагильских колониях. При этом из заработной платы зеков вычитали от 5 до 20% в пользу государства, сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.
Дальше — больше. В ответ на недавний запрос TagilCity.ru в пресс-службе УВЗ заявили, что часть работников было привлечено из других регионов. Сколько человек удалось устроить на предприятие таким образом и из каких конкретно областей, в ответе указано не было.
За счет расширения географии по подбору персонала, а также повышения интереса со стороны соискателей к трудоустройству на предприятие, учитывая наличие гарантированного объема заказов в перспективе нескольких лет, высокого уровня заработной платы и широкого социального пакета, в 2022 году в АО «НПК „Уралвагонзавод“ трудоустроились представители порядка 50 регионов России, — сообщили редакции в пресс-службе предприятия.
Единственным плюсом в усиленном выполнении гособоронзаказа сотрудники УВЗ называют повышение зарплаты. Из-за переработок и доплат у многих она увеличилась в два-три раза и перевалила за отметку 100 тысяч рублей, что для Нижнего Тагила является крупным заработком. Однако таких высот в деньгах достигли далеко не все.
По данным из размещенных УВЗ вакансий, от 100 тысяч рублей на предприятии смогут заработать слесари, фрезеровщики, токари, шлифовщики и другие сотрудники рабочих профессий. Машинист крана и электрик будут получать в два раза меньше — от 50 тысяч рублей. Зарплата, предлагаемая инженерам, и вовсе начинается от 35 тысяч рублей. При том, что средний заработок в городе в 2022 году составил почти 50 тысяч рублей.
Что же предлагают своим работникам европейские и американские оборонные предприятия? Согласно порталу с отзывами о работодателе, инженеры одной из крупнейших военных корпораций мира «General Dynamics» получают от 100 до 150 тысяч долларов в год. Если взять по среднему, 120 тысяч долларов в год, то это примерно 695 тысяч рублей в месяц. Такая сумма получается до уплаты налогов, но с российскими зарплатами она все равно не сравнится.
Во французском концерне Thales средние зарплаты не опускаются ниже 110 тысяч долларов в год.
Независимый аналитик Дмитрий Милин в беседе с изданием «Новые известия» отметил, что такие зарплаты на оборонных предприятиях ничуть не уступают зарплатам в гражданском и административном секторе экономики. То есть быть инженером и работать на оборонку в западных странах — это просто выгодно.
Зарплаты в США и ЕС даже после уплаты прогрессивного налога выше в разы, чем у российских коллег. Зарплаты в американской и европейской оборонке обычно конкурентны и чуть выше, чем у коллег «на гражданке» и серьезно выше, чем у чиновников и «силовиков». Работа инженером в США и ЕС привлекательна, в отличие от России, — рассказал Дмитрий Милин.