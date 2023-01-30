Рук для танков не хватает. Почему УВЗ в Нижнем Тагиле испытывает нехватку кадров

Что же предлагают своим работникам европейские и американские оборонные предприятия? Согласно порталу с отзывами о работодателе, инженеры одной из крупнейших военных корпораций мира «General Dynamics» получают от 100 до 150 тысяч долларов в год. Если взять по среднему, 120 тысяч долларов в год, то это примерно 695 тысяч рублей в месяц. Такая сумма получается до уплаты налогов, но с российскими зарплатами она все равно не сравнится.