TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:45

Published Сегодня, 13:45

Modified Сегодня, 13:47

Updated Сегодня, 13:47

Рук для танков не хватает. Почему УВЗ в Нижнем Тагиле испытывает нехватку кадров

30 января 2023, 13:45
Фото: TagilCity.ru

УВЗ в Нижнем Тагиле из-за дефицита кадров привлекает работников из других регионов

Недавно исполнительный директор «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле Владимир Рощупкин заявил, что сейчас, во время усиленного режима работы при выполнении гособоронзаказа, не хватает работников. Какие условия и зарплаты предлагает завод и сопоставимы ли они с предложением западных предприятий ВПК?

Всплеск военного производства произошел в России после начала специальной военной операции в Украине. Однако конкуренция оружия должна быть не только на поле боя, но и в качестве работников его создающих. По логике, зарплата инженеров и рабочих ВПК в России и западных странах должна совпадать. Но так ли это на самом деле?

Условия не равны зарплатам

В январе этого года исполнительный директор «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле Владимир Рощупкин сообщил, что на предприятии не хватает работников, как специализированных профессий, так и без квалификации. Последних предприятие готово обучать за свой счет. Бывший вице-премьер и глава «Роскосмоса» Юрий Борисов также подтверждает проблему с кадрами в ВПК и прогнозирует, что в будущем на производствах не будет хватать примерно 400 тысяч человек, 120 тысяч из которых квалифицированные кадры, сообщает издание «Новые известия».

Получается, что в то время, как в кризис бизнес массово сокращает штат, оборонное производство страдает от дефицита кадров. Причины этому могут быть две — либо на рынке труда нет работников, которые бы отвечали требованиям предприятий, либо соискателей не устраивают условия труда.

Например, после того как «Уралвагонзавод» встал на военные рельсы и начал усиленно выполнять гособоронзаказ, работников предприятия перевели на 12-часовой рабочий день и 6-дневную рабочую неделю. Кадровые дыры поначалу закрывали сотрудниками вагонного, литейного и других производств, в приказном порядке посылая их работать на механосборочное производство. А осенью прошлого года заводчане и вовсе заявили, что работать их заставляют без выходных. Хотя на самом «Уралвагонзаводе» эту информацию опровергли.

«Никому ваши вагоны не нужны». Литейщиков УВЗ в Тагиле перебрасывают на оборонзаказ
Узнать подробнее

Похоже, что и таких мер оказалось недостаточно. На завод отправили трудится 250 осужденных, отбывающих наказание в тагильских колониях. При этом из заработной платы зеков вычитали от 5 до 20% в пользу государства, сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

250 осужденных трудоустроят на «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее

Дальше — больше. В ответ на недавний запрос TagilCity.ru в пресс-службе УВЗ заявили, что часть работников было привлечено из других регионов. Сколько человек удалось устроить на предприятие таким образом и из каких конкретно областей, в ответе указано не было.

За счет расширения географии по подбору персонала, а также повышения интереса со стороны соискателей к трудоустройству на предприятие, учитывая наличие гарантированного объема заказов в перспективе нескольких лет, высокого уровня заработной платы и широкого социального пакета, в 2022 году в АО «НПК „Уралвагонзавод“ трудоустроились представители порядка 50 регионов России, — сообщили редакции в пресс-службе предприятия.

А сколько получают в оборонке «там»?

Единственным плюсом в усиленном выполнении гособоронзаказа сотрудники УВЗ называют повышение зарплаты. Из-за переработок и доплат у многих она увеличилась в два-три раза и перевалила за отметку 100 тысяч рублей, что для Нижнего Тагила является крупным заработком. Однако таких высот в деньгах достигли далеко не все.

По данным из размещенных УВЗ вакансий, от 100 тысяч рублей на предприятии смогут заработать слесари, фрезеровщики, токари, шлифовщики и другие сотрудники рабочих профессий. Машинист крана и электрик будут получать в два раза меньше — от 50 тысяч рублей. Зарплата, предлагаемая инженерам, и вовсе начинается от 35 тысяч рублей. При том, что средний заработок в городе в 2022 году составил почти 50 тысяч рублей.

Вакансии на «Уралвагонзаводе»Вакансии на «Уралвагонзаводе»
Вакансии на «Уралвагонзаводе»Вакансии на «Уралвагонзаводе»
Вакансии на «Уралвагонзаводе»Вакансии на «Уралвагонзаводе»
Вакансии на «Уралвагонзаводе»Вакансии на «Уралвагонзаводе»
Вакансии на «Уралвагонзаводе»

Что же предлагают своим работникам европейские и американские оборонные предприятия? Согласно порталу с отзывами о работодателе, инженеры одной из крупнейших военных корпораций мира «General Dynamics» получают от 100 до 150 тысяч долларов в год. Если взять по среднему, 120 тысяч долларов в год, то это примерно 695 тысяч рублей в месяц. Такая сумма получается до уплаты налогов, но с российскими зарплатами она все равно не сравнится.

Зарплаты инженеров в оборонном концерне «General Dynamics»
Фото: «Новые известия»

Во французском концерне Thales средние зарплаты не опускаются ниже 110 тысяч долларов в год.

Зарплаты инженеров во французском концерне Thales
Фото: «Новые известия»

Независимый аналитик Дмитрий Милин в беседе с изданием «Новые известия» отметил, что такие зарплаты на оборонных предприятиях ничуть не уступают зарплатам в гражданском и административном секторе экономики. То есть быть инженером и работать на оборонку в западных странах — это просто выгодно.

Зарплаты в США и ЕС даже после уплаты прогрессивного налога выше в разы, чем у российских коллег. Зарплаты в американской и европейской оборонке обычно конкурентны и чуть выше, чем у коллег «на гражданке» и серьезно выше, чем у чиновников и «силовиков». Работа инженером в США и ЕС привлекательна, в отличие от России, — рассказал Дмитрий Милин.
#Анна Григорьева#Уралвагонзавод#Зарплата#Спецоперация#Экономика#Эксклюзив#Нижний Тагил
Подпишитесь
ФСБ проводит проверку по факту лже-минирования в школах Екатеринбурга
Сегодня, 11:00
Итоги недели: штраф спортшколе за покрышки и нарушения «Уралхимпласта» в Тагиле
Сегодня, 14:35
Врачей Верхней Салды проверят после отказа помочь женщине с тромбом
Сегодня, 10:16
Демонтаж ледового городка на Театральной площади начался в Нижнем Тагиле
Сегодня, 05:54
Фальсификация и обогащение: 12,9 млн хотят взыскать со агрокомплекса «Горноуральский»
Сегодня, 09:42