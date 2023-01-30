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Posted Сегодня, 12:32

Published Сегодня, 12:32

Modified Сегодня, 12:34

Updated Сегодня, 12:34

Шесть пьяных водителей в ходе рейда поймали сотрудники ГАИ в Нижнем Тагиле

30 января 2023, 12:32
В Нижнем Тагиле инспекторы ГИБДД во время проведения рейда поймали шесть пьяных водителей за рулем.

Также было поймано 14 человек, которые управляли авто без водительских удостоверений. Двоих пьяных водителей привлекут к уголовной ответственности, так как они были пойманы за этим нарушением повторно.

Инспекторы ГАИ выборочно останавливали машины для проверки документов. Одним из остановленных оказался 47-летний мужчина на машине ВАЗ-21130. Он ехал по улице Выйской, сообщает отделение пропаганды МУ МВД России «Нижнетагильское».

Визуально он показался инспекторам пьяным – от него пахло алкоголем, а речь была несвязной. Поэтому было принято решение на месте проверить, пьян ли водитель. Процедура показала, что он нетрезв.

На нарушителя составили протоколы по части 1 статьи 12.8 КоАП за пьяное вождение. Ему грозит лишение прав на срок до 2 лет со штрафом до 30 тысяч рублей.

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#Елена Озерова#Водитель#Рейд#Протокол#Алкоголь#Происшествия#Нижний Тагил
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