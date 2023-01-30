Шесть пьяных водителей в ходе рейда поймали сотрудники ГАИ в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
Также было поймано 14 человек, которые управляли авто без водительских удостоверений. Двоих пьяных водителей привлекут к уголовной ответственности, так как они были пойманы за этим нарушением повторно.
Инспекторы ГАИ выборочно останавливали машины для проверки документов. Одним из остановленных оказался 47-летний мужчина на машине ВАЗ-21130. Он ехал по улице Выйской, сообщает отделение пропаганды МУ МВД России «Нижнетагильское».
Визуально он показался инспекторам пьяным – от него пахло алкоголем, а речь была несвязной. Поэтому было принято решение на месте проверить, пьян ли водитель. Процедура показала, что он нетрезв.
На нарушителя составили протоколы по части 1 статьи 12.8 КоАП за пьяное вождение. Ему грозит лишение прав на срок до 2 лет со штрафом до 30 тысяч рублей.