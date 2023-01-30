Сирота из Серова погиб на СВО

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
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Updated Сегодня, 07:44
О Даниле Сальникове известно, что родился он 27 октября 1986 года в Серове. Обучение проходил в местной школе-интернате № 5. По окончании 9 классов поступил в колледж, получил профессию сварщика. О том, когда именно свердловчанин оказался на территории СВО, неизвестно.
Администрация Серовского ГО сообщает, что панихида и похороны военнослужащего прошли 30 января в 12:00 по уральскому времени в ритуальном зале специализированной службы по вопросам похоронного дела «Прощание». Проводы Сальникова в последний путь состоялись в здании по улице Карбышева, 15А.