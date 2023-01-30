TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:42

Published Сегодня, 07:42

Modified Сегодня, 07:44

Updated Сегодня, 07:44

Сирота из Серова погиб на СВО

30 января 2023, 07:42
Фото: 1MI

Боец ЧВК «Вагнер» из Серова скончался на спецоперации

Данил Евгеньевич Сальников жил и учился в Серове. Был сиротой. На территорию спецоперации ВС РФ на южных рубежах попал после того, как вступил в ЧВК «Вагнер». Мужчина скончался в боях под Артемовском (ДНР).
Данил Евгеньевич Сальников
Фото: Администрация Серовского городского округа

О Даниле Сальникове известно, что родился он 27 октября 1986 года в Серове. Обучение проходил в местной школе-интернате № 5. По окончании 9 классов поступил в колледж, получил профессию сварщика. О том, когда именно свердловчанин оказался на территории СВО, неизвестно.

Администрация Серовского ГО сообщает, что панихида и похороны военнослужащего прошли 30 января в 12:00 по уральскому времени в ритуальном зале специализированной службы по вопросам похоронного дела «Прощание». Проводы Сальникова в последний путь состоялись в здании по улице Карбышева, 15А.

Боец ЧВК «Вагнер» из Серова погиб на СВО
Узнать подробнее
Читайте также:
Похороны погибшего на СВО Ильи Скакуна прошли в Нижнем Тагиле 27 январяВ Нижнем Тагиле простились с погибшим на СВО бойцом ЧВК «Вагнер» Дмитрием Афанасьевым«Вернули прямо в День рождения»: строитель из Свердловской области погиб на СВО
#Анна Варнакина#Серов#Спецоперация#Погибшие#Погиб#Происшествия#Операция на Украине#Эксклюзив
Подпишитесь
Демонтаж ледового городка на Театральной площади начался в Нижнем Тагиле
Сегодня, 05:54
Прогулки по Нижнему Тагилу. ГГМ: от Фотеево до Уральского проспекта
Вчера, 12:45
Тагильчане возмущены выходкой хулиганки, пнувшей в лицо девочке в школьном туалете
28 января 08:06
«Начинает трогать за пятую точку»: девушка пожаловалась на извращенца в Нижнем Тагиле
Сегодня, 03:33
Похороны погибшего на СВО Ильи Скакуна прошли в Нижнем Тагиле 27 января
27 января 15:12
Неизвестные заявили о минировании школ в Екатеринбурге
Сегодня, 04:31