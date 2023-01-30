Сирота из Серова погиб на СВО

О Даниле Сальникове известно, что родился он 27 октября 1986 года в Серове. Обучение проходил в местной школе-интернате № 5. По окончании 9 классов поступил в колледж, получил профессию сварщика. О том, когда именно свердловчанин оказался на территории СВО, неизвестно.