Спасатели вытащили щенка из горящего гаража в Екатеринбурге

Спас животное пожарный Павел Яманов, сообщает «КП-Екатеринбург». По его словам, когда пожарные приехали на место воспламенения, местные жители сообщили им, что внутри находится собака. На тот момент в гараже было сильное задымление и открытый огонь. При этом было слышно, как животное громко пищало. Спасатели шли на писк и сумели спасти пса.