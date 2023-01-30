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Published Сегодня, 09:27

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Updated Сегодня, 09:30

Спасатели вытащили щенка из горящего гаража в Екатеринбурге

30 января 2023, 09:27
Щенка из горящего гаража спасли пожарные из Екатеринбурга. ЧП случилось 29 января.

В Екатеринбурге 29 января огнеборцы спасли маленького щенка из полыхающего гаража. Пожар произошел в вечернее время в гаражном кооперативе на улице Первомайской, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Спас животное пожарный Павел Яманов, сообщает «КП-Екатеринбург». По его словам, когда пожарные приехали на место воспламенения, местные жители сообщили им, что внутри находится собака. На тот момент в гараже было сильное задымление и открытый огонь. При этом было слышно, как животное громко пищало. Спасатели шли на писк и сумели спасти пса.

Чтобы охладить шерсть щенка, его стали растирать снегом. Помощь специалистов ему не потребовалась, также, как и кислородная маска. После этого пса передали мужчине из гаражного кооператива.

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