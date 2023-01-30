Спасатели вытащили щенка из горящего гаража в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
В Екатеринбурге 29 января огнеборцы спасли маленького щенка из полыхающего гаража. Пожар произошел в вечернее время в гаражном кооперативе на улице Первомайской, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.
Спас животное пожарный Павел Яманов, сообщает «КП-Екатеринбург». По его словам, когда пожарные приехали на место воспламенения, местные жители сообщили им, что внутри находится собака. На тот момент в гараже было сильное задымление и открытый огонь. При этом было слышно, как животное громко пищало. Спасатели шли на писк и сумели спасти пса.
Чтобы охладить шерсть щенка, его стали растирать снегом. Помощь специалистов ему не потребовалась, также, как и кислородная маска. После этого пса передали мужчине из гаражного кооператива.