Указатели на бомбоубежища появились в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 14:43
Published Сегодня, 14:43
Modified Сегодня, 14:45
Updated Сегодня, 14:45
Например, такой указатель появился на одном из домов на улице Красноармейская. Стрелка показывает на подъезд, в подвале которого можно укрыться.
Дом у нас старый, строился после войны. В то время думали о защите населения от врагов. Знаю, что под строением находится бомбоубежище. Попасть туда можно из третьего подъезда, — рассказала TagilCity.ru жительница Выи Валентина.
Однако, по ее словам, в случае угрозы спрятаться в укрытии будет проблематично, так как на входе в подъезд стоит домофон и попасть туда просто так невозможно.
Нам дали задание от администрации города — повесить такие указатели в тех местах, где есть бомбоубежища и разослать информацию в близлежащие дома о том, где можно укрыться в случае угрозы, — пояснили журналисту редакции TagilCity.ru в управляющей компании «Строительные технологии».
Напомним, ранее редакция TagilCity.ru рассказывала о том, где можно найти бомбоубежище в Нижнем Тагиле.