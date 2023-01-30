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Posted Сегодня, 14:43

Published Сегодня, 14:43

Modified Сегодня, 14:45

Updated Сегодня, 14:45

Указатели на бомбоубежища появились в Нижнем Тагиле

30 января 2023, 14:43
Фото: TagilCity.ru
Бомбоубежище в Нижнем Тагиле
Указатели с местами бомбоубежищ начали развешивать на домах в Нижнем Тагиле. Стрелки показывают места укрытий.

Например, такой указатель появился на одном из домов на улице Красноармейская. Стрелка показывает на подъезд, в подвале которого можно укрыться.

Дом у нас старый, строился после войны. В то время думали о защите населения от врагов. Знаю, что под строением находится бомбоубежище. Попасть туда можно из третьего подъезда, — рассказала TagilCity.ru жительница Выи Валентина.

Однако, по ее словам, в случае угрозы спрятаться в укрытии будет проблематично, так как на входе в подъезд стоит домофон и попасть туда просто так невозможно.

Бомбоубежище в Нижнем ТагилеБомбоубежище в Нижнем Тагиле
Бомбоубежище в Нижнем ТагилеБомбоубежище в Нижнем Тагиле
Бомбоубежище в Нижнем Тагиле
Фото: TagilCity.ru
Нам дали задание от администрации города — повесить такие указатели в тех местах, где есть бомбоубежища и разослать информацию в близлежащие дома о том, где можно укрыться в случае угрозы, — пояснили журналисту редакции TagilCity.ru в управляющей компании «Строительные технологии».

Напомним, ранее редакция TagilCity.ru рассказывала о том, где можно найти бомбоубежище в Нижнем Тагиле.

Где ближайшее бомбоубежище в Нижнем Тагиле?
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#Евгения Сафина#Бомбоубежище#Дом#Укрытие#Общество#Эксклюзив#Нижний Тагил#Безопасность
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