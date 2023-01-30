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Posted Сегодня, 13:50

Published Сегодня, 13:50

Modified Сегодня, 13:52

Updated Сегодня, 13:52

Ушедшего за пивом жителя Серова насмерть растерзали собаки

30 января 2023, 13:50
Фото: 1MI
Уличные собаки загрызли насмерть жителя Серова, который вышел из дома в магазин за пивом.

Перед тем, как выйти из дома, Павел Савин позвонил супруге сказал, что скоро вернется. После этого он пропал, пишет Ура.ру.

По словам знакомого семьи Савиных, Павел взял с собой 300 рублей и отправился за покупкой. Через два часа, когда его начали искать, на звонки он не отвечал. Позднее его мобильный стал недоступен.

После того, как Павел отсутствовал сутки, жена подала его в розыск. Через неделю мужчину нашли мертвым около дома. Его тело находилось на тропинке, ведущей из магазина.

Ежедневно по этой дороге ходит много людей, в том числе там ходила жена Павла, когда искала его. По словам знакомого семьи, в день пропажи шел снег, поэтому он присыпал тело загрызанного мужчины.

Возможно, он лежал какое-то время еще живой, видел дом, а подняться не мог. Может, у человека сердце прихватило, может, собаки напали или уже потом его погрызли, — предположил знакомый семьи.
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#Елена Озерова#Собаки#Мужчина#Пропал#Тело#Загрызли#Бродячие собаки#Бездомные собаки#Смерть от укусов собаки#Происшествия#Новости УрФО
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