Ушедшего за пивом жителя Серова насмерть растерзали собаки

Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
Перед тем, как выйти из дома, Павел Савин позвонил супруге сказал, что скоро вернется. После этого он пропал, пишет Ура.ру.
По словам знакомого семьи Савиных, Павел взял с собой 300 рублей и отправился за покупкой. Через два часа, когда его начали искать, на звонки он не отвечал. Позднее его мобильный стал недоступен.
После того, как Павел отсутствовал сутки, жена подала его в розыск. Через неделю мужчину нашли мертвым около дома. Его тело находилось на тропинке, ведущей из магазина.
Ежедневно по этой дороге ходит много людей, в том числе там ходила жена Павла, когда искала его. По словам знакомого семьи, в день пропажи шел снег, поэтому он присыпал тело загрызанного мужчины.
Возможно, он лежал какое-то время еще живой, видел дом, а подняться не мог. Может, у человека сердце прихватило, может, собаки напали или уже потом его погрызли, — предположил знакомый семьи.