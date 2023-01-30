В подразделениях предприятия «Святогор» автоматизировали выдачу масок и перчаток

Автоматизированная выдача СИЗ позволит сократить время на получение и выдачу, а также повысить контроль над организацией охраны труда. При этом набор средств в аппаратах каждого подразделения индивидуальны. Перед установкой представители подрядной организации выяснили, какие СИЗ необходимы в том или ином отделе и, исходя из полученных данных, спрограммировали оборудование.