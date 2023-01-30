В подразделениях предприятия «Святогор» автоматизировали выдачу масок и перчаток

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
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Updated Сегодня, 08:58
В подразделениях медеплавильного комбината «Святогор» началось подключение вендинговых аппаратов. Новое оборудование предназначено для обеспечения работников средствами индивидуальной защиты: перчатками, рукавицами, респираторами.
Решение о внедрении вендинговых аппаратов на нашем предприятии было принято после проведения сравнительного анализа действовавшей модели выдачи СИЗ и с помощью специального оборудования, — пояснил заместитель главного инженера — руководитель службы охраны труда и промышленной безопасности АО «Святогор» Максим Кушка. — В результате исследования был установлен целый ряд преимуществ последнего способа выдачи средств индивидуальной защиты.
Автоматизированная выдача СИЗ позволит сократить время на получение и выдачу, а также повысить контроль над организацией охраны труда. При этом набор средств в аппаратах каждого подразделения индивидуальны. Перед установкой представители подрядной организации выяснили, какие СИЗ необходимы в том или ином отделе и, исходя из полученных данных, спрограммировали оборудование.
В цехах комбината, в том числе в горном и на Северном медно-цинковом руднике, было установлено 36 единиц оборудования — по два в каждом подразделении. Один аппарат выдает СИЗы, другой принимает уже использованные средства защиты.
Ввести оборудование в постоянную эксплуатацию подрядчик планирует в конце марта, пока что аппараты работают в тестовом режиме. у