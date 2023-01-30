В Свердловской области потеплеет до +1 градуса

По данным УГМС, в ночь с 30 на 31 января в Екатеринбурге ожидается от 8 до 10 градусов холода. Днем температура воздуха повысится и составит от -3 до -5 градусов по Цельсию. Последняя ночь января принесет температуру от -5 до -7 градусов, днем ожидается от -1 до -3.