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Posted Сегодня, 05:13

Published Сегодня, 05:13

Modified Сегодня, 05:17

Updated Сегодня, 05:17

В Свердловской области потеплеет до +1 градуса

30 января 2023, 05:13
Фото: 1MI
Синоптики прогнозируют мягкую и теплую погоду, которая придет в некоторые районы Свердловской области 1 февраля. Температура атмосферного воздуха прогреется до +1 градуса.

По данным УГМС, в ночь с 30 на 31 января в Екатеринбурге ожидается от 8 до 10 градусов холода. Днем температура воздуха повысится и составит от -3 до -5 градусов по Цельсию. Последняя ночь января принесет температуру от -5 до -7 градусов, днем ожидается от -1 до -3.

Погода в других муниципальных образованиях установится приблизительно на том же уровне, однако вероятны расхождения на 1-3 градуса. В Свердловской области прогнозируют юго-западный ветер с порывами 3-9 м/с.

Магнитные бури ожидаются в Нижнем Тагиле в начале февраля
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Напомним, что в начале февраля в Нижнем Тагиле сохранится бесснежная погода, однако здоровью тагильчан угрожают магнитные бури.

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#Погода#Теплая погода#Температура#Температура воздуха#Екатеринбург#Свердловская область#Анна Варнакина
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