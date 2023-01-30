Врачей Верхней Салды проверят после отказа помочь женщине с тромбом

Напомним, жительница Верхней Салды с тромбом в ноге на протяжении двух дней не могла получить медицинскую помощь в своем городе. Врач местной больницы, со слов женщины, отказывался писать направление на госпитализацию в Нижнем Тагиле, а скорая отказалась приезжать на вызов, сославшись на занятость.