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Published Сегодня, 10:16

Modified Сегодня, 10:18

Updated Сегодня, 10:18

Врачей Верхней Салды проверят после отказа помочь женщине с тромбом

30 января 2023, 10:16
Фото: 1MI
Врачей ЦГБ Верхней Салды, в частности работников скорой помощи, проверят после случая с отказом пациентке в выдаче направления на госпитализацию в медучреждение Нижнего Тагила. Позже женщине диагностировали тромб.

Как стало известно, информация о ситуации с пациенткой была известна руководству больницы.

В настоящее время проводится служебная проверка в установленные ст. 52 ТК РФ сроки, по результатам которой, в случае установления вины работников ГБУЗ СО «Верхнесалдинская ЦГБ», к ним будет принято дисциплинарное взыскание в соответствии со ст. 92 ТК РФ, — сообщила редакции TagilCity.ru Елена Пряничникова, и. о. главного врача ЦГБ Верхней Салды.

Оценку действиям работников скорой помощи дадут после завершения проверки, добавила представитель медицинского учреждения. 

Напомним, жительница Верхней Салды с тромбом в ноге на протяжении двух дней не могла получить медицинскую помощь в своем городе. Врач местной больницы, со слов женщины, отказывался писать направление на госпитализацию в Нижнем Тагиле, а скорая отказалась приезжать на вызов, сославшись на занятость.

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#Проверка#Больница#Скорая помощь#Общество#Эксклюзив#Верхняя Салда#Нижний Тагил#Верхняя и Нижняя Салда#Юлия Степанова
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