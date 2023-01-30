Врачей Верхней Салды проверят после отказа помочь женщине с тромбом

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
Как стало известно, информация о ситуации с пациенткой была известна руководству больницы.
В настоящее время проводится служебная проверка в установленные ст. 52 ТК РФ сроки, по результатам которой, в случае установления вины работников ГБУЗ СО «Верхнесалдинская ЦГБ», к ним будет принято дисциплинарное взыскание в соответствии со ст. 92 ТК РФ, — сообщила редакции TagilCity.ru Елена Пряничникова, и. о. главного врача ЦГБ Верхней Салды.
Оценку действиям работников скорой помощи дадут после завершения проверки, добавила представитель медицинского учреждения.
Напомним, жительница Верхней Салды с тромбом в ноге на протяжении двух дней не могла получить медицинскую помощь в своем городе. Врач местной больницы, со слов женщины, отказывался писать направление на госпитализацию в Нижнем Тагиле, а скорая отказалась приезжать на вызов, сославшись на занятость.