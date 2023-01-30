Жюри конкурса “Искра Юга - 2022” определило финалистов среди лучших журналистов юга

Организаторы мероприятия отметили, что в этом году отраслевая премия вручается уже в пятнадцатый раз. Основной ее целью является содействие повышению популярности качественных массмедиа в регионе, а также поощрению талантливых авторов. Рекордным стало и количество участников мероприятия, в этом сезоне в нем приняли участие свыше 600 журналистов из 126 редакций юга России. Об этом пишет novostivolgograda.ru.