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Жюри конкурса “Искра Юга - 2022” определило финалистов среди лучших журналистов юга

30 января 2023, 18:59
Фото: «эксперт Юг»
В прошедшую пятницу в Ростове-на-Дону состоялся финал регионального конкурса журналистов печатных и онлайн-СМИ “Искра Юга – 2022”.

Организаторы мероприятия отметили, что в этом году отраслевая премия вручается уже в пятнадцатый раз. Основной ее целью является содействие повышению популярности качественных массмедиа в регионе, а также поощрению талантливых авторов. Рекордным стало и количество участников мероприятия, в этом сезоне в нем приняли участие свыше 600 журналистов из 126 редакций юга России. Об этом пишет novostivolgograda.ru.

 

Так, журналист портала «НовостиВолгограда.ру» Сергей Кузнецов со своей работой “Репетитор против учителя: как зарабатывают миллиарды на волгоградских школьниках” победил в номинации “Лучшая аналитическая статья”. Еще два представителя издания, входящего в медиахолдинг 1MI, одержали победу в номинации “Лучший тематический проект”. Это журналисты “НовостиВолгограда.ру” Сергей Матанцев и Никита Мартышко со спецпроектом “Региональные элиты Волгоградской области – 2022”.

 

Лидером в номинации “Лучший репортаж” стал Руслан Мельников из ростовской редакции “Российской газеты” с материалом «РГ» нашла пропавших мариупольцев в зоне боевых действий».

 

Материал Анастасии Мироновой из 161.RU под названием “С Дона выдачи почти нет: почему за 11 лет помилован лишь один осужденный из 1364” признан лучшим дебютом.

 

В категории “Лучшее журналистское расследование” одержал победу коллектив авторов из 161.RU: Валентин Булавко, Марина Рыбалкина и Александра Шевченко.

А лидером номинации “Лучшая публикация на тему цифровизации” стал журналист “Эксперта Юг” Евгений Ракуль с материалом “Донской бизнес и ИТ-сектор нащупывает кооперацию”.

 

Журналиста издания Donnews.ru Сергея Деркачева, представиившего материал “В Ростове эксперты похоронили микроэлектронику и обсудили, можно ли ее возродить”, наградили за лучшую публикацию о науке и инновациях.

 

Награду за лучшую публикацию о социальных проектах и НКО получил материал “Не каждый поймет наше счастье и наше горе”, автором которого стала Наталья Бахадори из редакции портала “Это Кавказ”.

 

Победу в номинации “Лучшая публикация о креативных индустриях” одержал журналист “Югополиса” Вячеслав Рыжков с материалом “От Winamp-а до искусства»: путь российского диджея”.

 

Кроме того, в ходе основного мероприятия состоялись серия мастер-классов и торжественная церемония награждения лауреатов сезона, которые получили не только  денежные, но другие призы, а также дипломы и фирменную статуэтку “Искры Юга”.

С опубликованными работами финалистов, а также с видеозаписями мастер-классов и церемонией награждения можно ознакомиться на сайте конкурса: https://iskra.expertsouth.ru.

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